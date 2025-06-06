Челябинка погрязла в миллионных долгах, решив заработать на бирже

Жительница Снежинска Челябинской области лишилась более трех миллионов рублей, решив заработать на инвестициях. Женщина стала жертвой мошенника, который в ходе телефонного разговора представился сотрудником биржи и рассказал в возможностях получения дохода. Она заподозрила обман только после того, как не смогла вывести вложенные средства со счета. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону.
«Мошенники предоставили женщине доступ к якобы инвестиционному счету, с которого она смогла вывести 77 тысяч рублей. Увидев первую прибыль, пострадавшая сначала перевела миллион рублей личных сбережений, затем оформила кредит на 400 тысяч рублей, а впоследствии заняла у знакомых еще более 1,7 миллиона. Женщина заподозрила обман только после того, как не смогла вывести оставшиеся деньги и обратилась в полицию», — отметили в правохранительном главке.
В ведомстве уточнили, что изначально 52-летняя женщина увидела рекламу легкого заработка в интернете и заполнила анкету. После этого ей и позвонил неизвестный, рассказав о возможности получения дохода от инвестиций. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 131 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Как сообщало URA.RU ранее, в многомиллионном мошенничестве на инвестициях обвиняют пару из Челябинска. Женщина вместе с мужем предлагали знакомым вложиться в бизнес-проекты, а после не возвращали обещанные суммы.
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