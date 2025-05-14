Блогера из Челябинска обвиняют в многомиллионном мошенничестве на инвестициях

Блогера из Челябинска Кристину и ее мужа обвиняют в мошенничестве на несколько миллионов. Как сообщили пострадавшие, женщина вместе с мужем предлагали знакомым вложиться в бизнес-проекты, а после не возвращали обещанные суммы.
«В 2023 году я была VIP-клиентом банка, где со мной работала Кристина. Так мы и познакомились. Постепенно начали тесно общаться и подружились. Мы работали с трейдером, через которого я занималась инвестициями. Со временем мне перестала нравиться его работа, и Кристина посоветовала вывести деньги. Она предложила вложить деньги в бизнес, который они с мужем только начинали», — передает слова одной из пострадавших издание «КП-Челябинск».
Как уточнила пострадавшая, у нее уже был опыт займов и под недвижимость. Идея Кристины заключалась в том, чтобы разместить рекламные экраны в Челябинске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. На развитие бизнеса им с мужем потребовалось три миллиона, займ которых она предложила нотариально заверить и выплачивать проценты. Однако, с договором возникли проблемы, а пара спустя полгода начала придумывать причины для отказа в выплатах.
Во время оформления договора оказалось, что у мужа Кристины нет с собой паспорта. Пара жила далеко от специалиста, а документ заключался 28 декабря. После, когда блогер перестала отдавать положенные проценты, к договору начали заключать допсоглашения.
«Она заверила, что договор составлен на нее и все же имеет юридическую силу. В итоге, прямо в коридоре у нотариуса мы передали деньги, подписали договор и разошлись», — рассказала пострадавшая.
Вторая пострадавшая с Кристиной познакомилась на женских кругах. Они подружились, а после блогер попросила женщину занять ее мужу полмиллиона рублей на разработку мобильного приложения. Вскоре пара начала уклоняться от возврата долга и попросила еще два миллиона рублей с договором под 50%, однако им уже отказали.
По словам троюродного брата женщины, обмануть удалось и его. Муж блогера сообщил челябинцу, что его посадят, если он не отдаст кому-то долг.
«Я сначала отказался, но сестра умоляла меня помочь. Я заложил автомобиль и взял потребительский кредит. В ноябре 2024 года я перевел им 1,3 миллиона рублей», — поделился челябинец.
Пострадавшие долгое время пытались решить ситуацию лично, но решили обратиться в полицию, после того, как муж женщины сжег ради контента Mercedes. Сейчас Кристина также занимается продажей курсов, а ее муж привлекает подписчиков через розыгрыш смартфонов.
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