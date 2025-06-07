Украина отказалась принимать тела своих погибших военнослужащих. При этом, российская сторона, следуя договоренностям, приступила к реализации гуманитарной акции по передаче более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и обмену пленными.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук указал на страх президента Зеленского перед репутационными потерями, в то время как российские депутаты и дипломаты осудили действия киевского руководства, охарактеризовав их как антигуманное поведение и цинизм. А глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал перенос киевским режимом приемки тел редким цинизмом. Как отреагировали на действия Украины в России — в материале URA.RU.
Дело в деньгах
Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что команда украинского президента Владимира Зеленского не забирать тела погибших военнослужащих ВСУ была обусловлена финансовыми соображениями, сообщает «Взгляд». По его утверждению, на социальные выплаты семьям погибших потребовались бы огромные средства, которых у Украины нет.
Матвийчук также указывает, что Зеленский оценивал действия своей делегации в переговорах, охарактеризовав их как «идиоты», что, по его мнению, свидетельствует о намерении Киева избежать ответственности за выплаты компенсаций. В этой связи он подчеркивает, что принятие тел погибших означает принятие социальной ответственности перед родственниками, чего власти Украины стараются избежать.
Пренебрежение к своим гражданам
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT осудил украинское руководство за саботаж передачи тел и пленников, заявив, что оно демонстрирует пренебрежительное отношение к своим гражданам. Он охарактеризовал украинских солдат как «пушечное мясо» и призвал их спасать свои жизни, предостерегая, что их «родина» предаст их как при жизни, так и после смерти.
«Украинское руководство демонстрирует своё настоящее отношение к своим гражданам, которых низвели не просто до состояния скота, а сделали, натурально, пушечным мясом», — заявил Милонов в беседе с RT. Он увидел в этой ситуации урок для украинцев, призывая их задуматься о своей безопасности и судьбе.
Антигуманное поведение Киева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также высказал RT мнение, что Украина саботирует любые мирные инициативы и пытается продолжать конфликт. Он назвал действия киевского руководства «дикостью» и «абсолютно антигуманным поведением». По словам Белика, одной из причин такого поведения является нежелание выплачивать компенсации семьям погибших. Он указал на принятие Верховной радой закона, по которому без вести пропавшие будут признаны погибшими только через два года после окончания боевых действий.
Мировой конфликт как главная цель
Депутат Рады Артем Дмитрук считает, что текущий киевский режим не выполнит никакие мирные инициативы, поскольку это противоречит их основной цели — ослаблению России путем военного конфликта. Он утверждает, что Зеленский отказывается возвращать тела потому, что хочет сохранить выплаты за погибших.
Обман и непрозрачность украинского правительства
По мнению дипломата Сергея Орджоникидзе, отсутствие представителей Киева на месте обмена тел и пленников подтверждает характерную черту украинского правительства — обман. Он добавил, что Киев также не хочет выплачивать компенсации родственникам погибших, хотя было объявлено о выплатах в размере 257 тысяч долларов за каждого убитого. Орджоникидзе также отметил, что одной из причин отказа Украины от приемки тел является недостаток средств для их хранения.
Репутационные потери Зеленского
Военкор Семен Пегов сообщил, что это решение последовало после заявления Зеленского о сомнении в том, что это тела украинских военнослужащих. Он, вероятно, опасается репутационных потерь, ведь признание такого количества погибших может значительно ударить по имиджу киевского режима и вызвать финансовые последствия — семьи погибших имеют право на компенсации, которые составляют около 2 миллиардов евро.
Цинизм киевского режима
Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал это событие как редкий цинизм и презрение к памяти павших на поле боя. Он отметил, что здравомыслящие силы как в Украине, так и в мире понимают истинную суть происходящего. По его словам, киевский режим действует в своих интересах, даже ценой кощунства.
"В целом такое поведение — редкий цинизм и наплевательское отношение к памяти своих же павших на поле боя. Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и в самой Украине, и здравомыслящие силы в мире", — заявил Слуцкий ТАСС.
Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что Украина не хочет тратиться на компенсации. Свое мнение она выразила в telegram-канале.
"Киевский режим отказался забирать тела своих военных. Отказался проводить обмен пленными. Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации", — написала Симоньян.
Избежание принятия ответственности
Затронув эту тему, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник добавил, что Украина не готова принимать тела своих погибших бойцов, а Зеленский предпочел «спрятаться». В то время как колонна российских рефрижераторов ждет на пункте передачи, поступают сообщения из Киева о желании перенести передачу тел на неопределенный срок.
Геноцид своего народа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментирует ситуацию, заявляя, что киевский режим совершает геноцид своего народа. Она подчеркнула, что нет ни одного народа или этноса, который бы отказался предать земле своих воинов. По ее словам, киевский режим исповедует человеконенавистническую идеологию и ставит под угрозу судьбы своих собственных людей.
«Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые», — сказала Захарова. Ее заявление публикуют "Известия".
Украина не готова к обмену пленными
Украина оказалась просто не готова к обмену пленными. Так прокомментировал очередной срыв мирных договоренностей сенатор Андрей Клишас. Об этом он написал в канале Telegram. По словам сенатора, киевский режим был уверен, что сорвал все мирные контакты России и Украины.
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