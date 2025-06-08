Какие праздники отмечают 9 июня 2025: что нельзя делать в этот день

В понедельник, 9 июня 2025 отмечаются важные даты, связанные с процедурой аккредитации, днем друзей и мыльных пузырей. Верующие в этот день отмечают День Духов, в народе прозванный Федориным днем. В этот день родились Джонни Депп и Натали Портман. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 9 июня 2025
Вceмиpный дeнь аккредитации
Всемирный день аккредитации отмечается ежегодно 9 июня. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2008 году по инициативе двух ведущих международных организаций: Международного форума по аккредитации (IAF) и Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC).
Аккредитация — это процедура подтверждения компетентности организаций, которая играет ключевую роль в обеспечении качества продукции и услуг. Она позволяет потребителям и заказчикам принимать взвешенные решения при выборе лабораторий и сертификационных органов, гарантируя их беспристрастность и техническую компетентность.
Сфера аккредитации распространяется не только на лаборатории. В международном праве это также процедура подтверждения полномочий дипломатических представителей, журналистов и коммерческих агентов. Для представителей СМИ аккредитация дает право на участие в официальных мероприятиях и получение соответствующих удостоверений. Торговые представители проходят аккредитацию при торгово-промышленных палатах и участвуют в международных выставках.
Каждый год празднование Всемирного дня аккредитации проходит под определенной тематикой, направленной на повышение осведомленности о важности аккредитации в различных сферах жизни. Этот день стал символом единства профессионалов, работающих над обеспечением качества и доверия в глобальном масштабе.
Мeждунapoдный дeнь дpузeй
Международный день друзей — особенный праздник, который отмечается 9 июня во многих странах мира. Несмотря на то, что его происхождение остается загадкой, этот неофициальный праздник завоевал сердца людей по всему миру.
Дружба во все времена считалась одной из важнейших ценностей человечества. В каждой культуре существуют свои пословицы и поговорки, воспевающие это прекрасное чувство. Вспомним русские народные мудрости: «Старый друг лучше новых двух», «Друзьям и в одной могиле не тесно», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».
Этот день — прекрасная возможность напомнить своим друзьям о том, как они важны. Неважно, сколько времени прошло с последней встречи или разговора — 9 июня можно и нужно связаться с дорогими сердцу людьми. Это может быть звонок старому приятелю, сообщение близкому человеку или встреча большой дружной компании.
Всемирный день пускания мыльных пузырей
История этого удивительного развлечения уходит корнями в эпоху Древнего Рима, где первые «пузыри» случайно появились во время языческих обрядов. Жрецы, смешивая золу, животный жир и воду для ритуальных омовений, заметили, что раствор образует прозрачные переливающиеся сферы. Они восприняли это как знак божественного присутствия, а пузыри стали частью мистических церемоний, символизируя связь между миром людей и духов.
Со временем секрет создания пузырей перестал быть тайной. В Средневековье европейские алхимики, экспериментируя с составами мыла, открыли, что добавление смолы или вина увеличивает прочность пленки. В эпоху Возрождения пузыри стали элементом придворных развлечений.
Для приготовления раствора вам понадобится:
- 100 мл теплой воды (лучше дистиллированной — она уменьшит количество примесей);
- 2 ст. л. жидкого мыла (или 25 г тертого хозяйственного);
- 1 ч. л. глицерина (можно заменить сахарным сиропом или кукурузным крахмалом для плотности).
Раствору лучше дать настояться 2–3 часа — это повысит эластичность пленки. Помните, что мыльные пузыри неизбежный спутник пятен. Чтобы их избежать проводите опыты на улице или в ванной.
Православный праздник 9 июня 2025
День Духов
Важный православный праздник, который отмечается на 51-й день после Пасхи, сразу после Троицы. В 2025 году он приходится на 9 июня. Этот день также известен как День Святого Духа или Духов понедельник, поскольку всегда выпадает на понедельник.
Праздник установлен в память о сошествии Святого Духа на апостолов. После этого события ученики Христа получили особые дары: способность исцелять больных, пророчествовать и говорить на разных языках. Эти способности позволили им успешно проповедовать христианство по всему миру.
Праведный Иоанн Русский — один из главных святых, почитаемых в этот день. Простой русский солдат времен русско-турецкой войны, он попал в плен к туркам и долгие годы находился в рабстве. Несмотря на жестокие пытки и угрозы, Иоанн не отрекся от православной веры, за что был причислен к лику святых и стал одним из самых почитаемых святых в Греции.
Народный праздник 9 июня 2025
Федорин день
В народном календаре 9 июня (27 мая по старому стилю) посвящено памяти мученицы Феодоры Александрийской, принявшей смерть за веру при императоре Диоклетиане в начале IV века.
В эпоху правления Диоклетиана (III–IV вв.) христиане Римской империи столкнулись с беспрецедентными гонениями. Отказ участвовать в языческих ритуалах считался государственным преступлением, а верующие подвергались пыткам и публичным казням. В эпицентре этих событий оказалась Феодора — молодая женщина из Александрии, чья судьба стала символом духовной стойкости.
Арестованная за исповедание христианства, Феодора на суде не только подтвердила свою веру, но и заявила о добровольном отказе от брака, посвятив жизнь служению Богу. Чтобы сломить ее дух, судьи прибегли к изощренному унижению: святую отправили в публичный дом, рассчитывая, что позор заставит ее отречься. Однако здесь произошло чудо, ставшее поворотным моментом в ее житии.
Молодой воин Дидим, тайно исповедовавший христианство, проник в злачное заведение под видом посетителя. Обменявшись с Феодорой одеждами, он помог ей бежать, приняв на себя роль «грешницы». Этот поступок вскрыл его веру: на допросе Дидим открыто признал себя последователем Христа, объяснив, что действовал «по воле Небесного Отца».
Узнав, что Дидима приговорили к казни, Феодора добровольно явилась к палачам, заявив: «Не могу жить, зная, что другой отдал жизнь за мою свободу». Их казнь стала актом духовного единства — обезглавленные тела мучеников были сожжены, дабы лишить христиан священных реликвий.
Церковь причислила Феодору и Дидима к лику святых, установив общую дату памяти. Интересно, что в народной традиции этот день связан с гендерным разделением труда: мужчины уходят на полевые работы, а женщины высаживают овощи, что символизирует гармонию земного и духовного.
Сегодня к Феодоре обращаются с молитвами о укреплении семьи и защите от клеветы. В греческих храмах в ее честь освящают воду с добавлением масличных ветвей — символ очищения от «невидимой скверны». А история Дидима стала примером жертвенной любви, вдохновляя верующих на милосердие даже в самых опасных обстоятельствах.
Что можно и нельзя делать 9 июня
Что считалось благоприятным
9 июня, в день памяти святой Феодоры, на Руси соблюдали обряды, призванные укрепить семью, привлечь богатство и защитить дом от невзгод. Верующие посещали храм, чтобы попросить святую о защите семьи от ссор, клеветы и бесплодия. Считалось, что ее заступничество особенно помогает в разрешении конфликтов между родственниками.
Женщины, мечтающие о ребенке, мастерили из соломы небольшую куклу. Ее прятали в «места силы» — за печью, в кухонном углу или под порогом. Верили, что домовой, увидев куклу, передаст просьбу высшим силам.
Торговцы и хозяева оставляли за печкой глиняный горшок с пшенной кашей и горстью медных монет. Этот дар символизировал благодарность «хозяину» дома и призыв к прибыли.
На подоконник клали кошелек с мелочью, а сверху ставили наполненный водой стакан. Утром воду выпивали, «запечатывая» таким образом денежную энергию в доме.
Вечерняя трапеза в Федорин день включала пироги с начинкой из первого летнего урожая:
- Картофель — символ сытости и стабильности;
- Квашеная капуста — оберег от болезней;
- Зелень (щавель, крапива) — знак роста и обновления.
Выпечкой угощали детей, соседей и странников, чтобы «разделить» будущее богатство. Женщины, страдающие бесплодием, клали крошки от пирога в карман — на удачу.
Чего нельзя было делать
Феодору в народе прозвали «колючей» неспроста. Считалось, что любое неосторожное слово, сказанное в этот день, обретало магическую силу. Сплетни, пущенные 9 июня, якобы разлетались по деревне со скоростью ветра, раскрывая даже самые потаенные семейные секреты. Поэтому бабам и девушкам строго запрещалось вести праздные беседы. Даже ссоры находились под запретом: «Федора за углом норовит узнать о худом», — шептались крестьяне, опасаясь, что конфликт привлечет беды.
Особые правила касались уборки. Подметать избу в Федорин день было нельзя — верили, что домовой прячется под веником, и хозяйка могла случайно вымести его вместе с мусором. А без «хозяина» дом лишался защиты: переставал хранить тепло, скрипел по ночам, а то и вовсе приходил в упадок. Чтобы задобрить духа, за печь ставили горшочек каши с монеткой, особенно торговцы, надеявшиеся на удачу в делах.
Запрет «выносить сор» имел и метафорический смысл. Крестьяне избегали публично обсуждать семейные проблемы, чтобы не «вымести» их на всеобщее обозрение. Даже зола из печи оставалась в доме до следующего дня — ее использовали для удобрения полей, веря, что она сохраняет благополучие очага.
Знаменитости, родившиеся 9 июня
- Джонни Депп (род. 1963) — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист.
- Юрий Щекочихин (род. 1950) — советский и российский журналист, писатель, драматург, сценарист, телеведущий, депутат Государственной думы.
- Карл Нильсен (1865–1931) — датский композитор, скрипач, дирижер и музыкальный педагог, один из крупнейших деятелей датской культуры.
- Натали Портман (род. 1981) — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссер, сценаристка и продюсер.
- Майкл Джей Фокс (род. 1961) — канадо-американский актер кино и телевидения, писатель, активист, кинопродюсер.
- Берта фон Зуттнер (1843–1914) — австрийская писательница, пацифистка, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира (1905).
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