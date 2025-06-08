Москву накрыл мощный ливень, МЧС предупреждает о смерчах: видео погодного апокалипсиса

РЕН ТВ: Москву накрыл мощный ливень с ураганом
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Москвы столкнулись с сильным ливнем
Жители Москвы столкнулись с сильным ливнем Фото:

В отдельных районах Московской области сейчас идет мощный ливень, сопровождавшийся сильной грозой и ураганами. Столичное небо покрыто густыми темными облаками, а скорость ветра местами достигает 14 метров в секунду. На фоне этого в МЧС России предупредили даже о вероятности возникновения смерчей. Кадры природного апокалипсиса в Москве и прогнозы синоптиков — в материале URA.RU. 

Столицу топят мощные ливни, а местные снимают ураганы на видео

В Москву и область пришла летняя гроза, закрыв небо темными тучами. Сейчас порывистый ветер достигает примерно 14 метров в секунду, однако как предупредили в МЧС, возможно увеличение до 25 метров в секунду. Подобное может сопровождаться смерчами. 

Смерч пока не потревожил жителей столицы
Смерч пока не потревожил жителей столицы
Фото:

В telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы напомнили местным жителям, что в такую погоду не стоит прятаться или парковать автомобили под деревьями — в них может ударить молния. Также лучше держаться подальше от шатких конструкций, которые может снести сильными порывами ветра.

По данным MK.RU, сейчас на улицах душно, при этом в ближайшее время прояснений на небе синоптики не обещают. При этом один из жителей Подольска в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что ливень в городе быстро закончился. Смерчей также пока не наблюдается. 

Молния ударила в телебашню в Останкино

В районе Останкино москвичи зафиксировали, как молния ударила в телебашню, пишет MK.RU. Кроме того, непогода не помешала провести крупнейший фестиваль по теннису в спортивном комплексе «Лужники» — взрослые и дети катались по покрытию стадиона, как на катке. В фестивале приняли участие пять тысяч человек, передает телеканал РЕН ТВ. 

Синоптики Гидрометцентра РФ предупредили, что гроза и ветер до 17 метров в секунду сохранятся в Москве и Подмосковье до конца дня — примерно до 21:00 (по мск). Также ожидается кратковременный дождь, а в некоторых районах области — град, говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства. 

В связи с таким прогнозом Гидрометцентр ввел в столице и по области желтый уровень опасности. На прогностических картах он символизирует потенциально опасные метеорологические условия.

Когда ждать следующих дождей: прогноз погоды в Москве

Очередные дожди, по данным синоптиков, пройдут в столице в понедельник, 9 июня. Температура воздуха при этом составит +28 градусов. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT отметил, что жара спадет уже на следующий день — днем температура понизится до +22 градусов. 

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В отдельных районах Московской области сейчас идет мощный ливень, сопровождавшийся сильной грозой и ураганами. Столичное небо покрыто густыми темными облаками, а скорость ветра местами достигает 14 метров в секунду. На фоне этого в МЧС России предупредили даже о вероятности возникновения смерчей. Кадры природного апокалипсиса в Москве и прогнозы синоптиков — в материале URA.RU.  Столицу топят мощные ливни, а местные снимают ураганы на видео В Москву и область пришла летняя гроза, закрыв небо темными тучами. Сейчас порывистый ветер достигает примерно 14 метров в секунду, однако как предупредили в МЧС, возможно увеличение до 25 метров в секунду. Подобное может сопровождаться смерчами.  В telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы напомнили местным жителям, что в такую погоду не стоит прятаться или парковать автомобили под деревьями — в них может ударить молния. Также лучше держаться подальше от шатких конструкций, которые может снести сильными порывами ветра. По данным MK.RU, сейчас на улицах душно, при этом в ближайшее время прояснений на небе синоптики не обещают. При этом один из жителей Подольска в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что ливень в городе быстро закончился. Смерчей также пока не наблюдается.  Молния ударила в телебашню в Останкино В районе Останкино москвичи зафиксировали, как молния ударила в телебашню, пишет MK.RU. Кроме того, непогода не помешала провести крупнейший фестиваль по теннису в спортивном комплексе «Лужники» — взрослые и дети катались по покрытию стадиона, как на катке. В фестивале приняли участие пять тысяч человек, передает телеканал РЕН ТВ.  В связи с таким прогнозом Гидрометцентр ввел в столице и по области желтый уровень опасности. На прогностических картах он символизирует потенциально опасные метеорологические условия. Когда ждать следующих дождей: прогноз погоды в Москве Очередные дожди, по данным синоптиков, пройдут в столице в понедельник, 9 июня. Температура воздуха при этом составит +28 градусов. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT отметил, что жара спадет уже на следующий день — днем температура понизится до +22 градусов. 
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