В Шадринске (Курганская область) с 12 по 15 июня пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России и завершению театрального сезона. Жителей и гостей города ожидает забег на набережной, Сабантуй, Кубок губернатора по мотокроссу и ряд других празднеств. Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале.
12 июня — День России
Горсад
- 09:00 — Пробежка «5 верст»
- 11:00 — Концерт от ДК «Созвездие»
- 12:00 — Концерт от ЦДК «Октябрь»
Территория Центра «Лад»
- 11:00 — Семейный праздник «А у нас во дворе»
Сцена у Дворца культуры
- 12:00 — Концерт «Пою тебе, моя Россия». Вокальные коллективы: «Березонька», «Хорошее настроение», «С песней по жизни», детский театр «Сказка»
13 июня
Краеведческий музей
- 14:00 и 16:00 — Пешеходные экскурсии: «Сквер Воинской славы» (сбор у входа в сквер) и «От заимки до города» (сбор у скульптуры Архангела Михаила)
Драматический театр
- 18:00 — Премьера музыкальной комедии «Семь нот любви»
14 июня
Набережная
- 09:00 — День рождения «5 верст», пробежка
Горсад
- 11:00–17:00 — Областной Сабантуй (главная сцена — стадион «Торпедо»)
- 14:00 — Акция «Стихи в кармане» от Центральной библиотеки
Поселок Бакалда
- 12:00 — Кубок губернатора Курганской области по мотокроссу
Драматический театр
- 18:00 — Музыкальная комедия «Семь нот любви»
15 июня
Драматический театр
- 15:00 — Музыкальная комедия «Семь нот любви»
Набережная
- 16:00 — Развлекательная программа «Ура, лето!»
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет ряд праздничных мероприятий ко Дню России. Главным событием станет межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Любители молодежных тусовок могут сходить на выступление кавер-группы Bubble Gun, или на открытый микрофон в бар.
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