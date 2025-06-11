От забега до Сабантуя: самые яркие тусовки Шадринска этой недели. Афиша

В Шадринске пройдет ряд праздничных мероприятий ко Дню России
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Масштабный праздник ожидается в Шадринске
Масштабный праздник ожидается в Шадринске Фото:

В Шадринске (Курганская область) с 12 по 15 июня пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России и завершению театрального сезона. Жителей и гостей города ожидает забег на набережной, Сабантуй, Кубок губернатора по мотокроссу и ряд других празднеств. Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале.  

12 июня — День России

Горсад

  • 09:00 — Пробежка «5 верст»
  • 11:00 — Концерт от ДК «Созвездие»
  • 12:00 — Концерт от ЦДК «Октябрь»

Территория Центра «Лад»

  • 11:00 — Семейный праздник «А у нас во дворе»

Сцена у Дворца культуры

  • 12:00 — Концерт «Пою тебе, моя Россия». Вокальные коллективы: «Березонька», «Хорошее настроение», «С песней по жизни», детский театр «Сказка»

13 июня

Краеведческий музей

  • 14:00 и 16:00 — Пешеходные экскурсии: «Сквер Воинской славы» (сбор у входа в сквер) и «От заимки до города» (сбор у скульптуры Архангела Михаила)

Драматический театр

  • 18:00 — Премьера музыкальной комедии «Семь нот любви»

14 июня

Набережная

  • 09:00 — День рождения «5 верст», пробежка

Горсад

  • 11:00–17:00 — Областной Сабантуй (главная сцена — стадион «Торпедо»)
  • 14:00 — Акция «Стихи в кармане» от Центральной библиотеки

Поселок Бакалда

  • 12:00 — Кубок губернатора Курганской области по мотокроссу

Драматический театр

  • 18:00 — Музыкальная комедия «Семь нот любви»

15 июня

Драматический театр

  • 15:00 — Музыкальная комедия «Семь нот любви»

Набережная

  • 16:00 — Развлекательная программа «Ура, лето!»

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет ряд праздничных мероприятий ко Дню России. Главным событием станет межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Любители молодежных тусовок могут сходить на выступление кавер-группы Bubble Gun, или на открытый микрофон в бар.

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В Шадринске (Курганская область) с 12 по 15 июня пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России и завершению театрального сезона. Жителей и гостей города ожидает забег на набережной, Сабантуй, Кубок губернатора по мотокроссу и ряд других празднеств. Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале.   12 июня — День России Горсад Территория Центра «Лад» Сцена у Дворца культуры 13 июня Краеведческий музей Драматический театр 14 июня Набережная Горсад Поселок Бакалда Драматический театр 15 июня Драматический театр Набережная Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет ряд праздничных мероприятий ко Дню России. Главным событием станет межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Любители молодежных тусовок могут сходить на выступление кавер-группы Bubble Gun, или на открытый микрофон в бар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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