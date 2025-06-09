В День России, 12 июня, в Кургане пройдут праздничные культурные мероприятия на Троицкой площади и в Центральном парке культуры и отдыха. Главным событием станет межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Об этом сообщается в афише, опубликованной на сайте администрации Кургана.
Троицкая площадь (12 июня)
В полдень на Троицкой площади начнется пятый межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Вечером гостей ожидает выступление Кубанского казачьего хора — одного из ведущих коллективов народного творчества России. В рамках фестиваля состоятся открытые конкурсы: «Битва хоров», а также межрегиональный конкурс песни «Казачий курень», где участники представят традиционный фольклор и познакомят зрителей с культурой казачества.
Центральный парк культуры и отдыха (12 июня)
В 16:00 на территории парка стартует концертная программа «Россия — родина моя». Программа посвящена Дню России.
Другие мероприятия, приуроченные ко Дню России в Кургане
В преддверии государственного праздника в культурных учреждениях города пройдут различные тематические мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, ознакомление с историей и культурой страны:
- 11 июня в библиотеках, парках и культурных центрах города пройдут патриотические акции, викторины, образовательные мастер-классы и игровые программы. В числе мероприятий — акция «Твой день, Россия!» в библиотеке №3 имени Н. Некрасова, интеллектуальная игра «Правда или миф» в Детском парке, а также мастер-класс «Флаг России — наш символ!» в центре «Черемушки».
- 12 июня помимо основных событий на Троицкой площади и в ЦПКиО, в библиотеке №20 состоится игровая программа «Символы русского государства», в культурном центре «Курган» запланирован радиоконцерт, а в центре культуры и досуга «Современник» — праздничный концерт «День России! День гордости!». Кроме того, благотворительный концерт в поддержку СВО пройдет в центре «Черемушки».
Концерт Лилианы Арстановой в библиотеке им. Маяковского
Композитор из Волгограда Лилиана Арстанова представит литературно-музыкальную композицию «На крыльях вдохновения», включающую произведения на стихи известных поэтов. Камерный концерт состоится 13 июня в 17:30.
Выступление кавер-группы Bubble Gun
14 июня в 21:00 кавер-группа Bubble Gun исполнит популярные хиты на сцене клуба Harats Pub. Гостей ожидает музыкальный вечер с танцевальной атмосферой. Посетителям, пришедшим в одежде зеленого цвета, приготовлены подарки.
Открытый микрофон в LONG BAR
12 июня в 20:00 в баре Long состоится вечер открытого микрофона, где участники смогут протестировать новые шутки или вновь выступить с уже известными номерами. Все желающие могут попробовать свои силы на сцене или оставить отзывы артистам.
Мероприятия в Белозерском округе
11 июня в 15:30 в Белозерском доме культуры пройдет благотворительный концерт «Россия — Родина моя!». 12 июня праздничная программа продолжится дворовым футбольным турниром (10:00, корт села Белозерское), квест-игрой «В поисках символа России» (14:00, детская площадка), а также познавательно-игровой программой «Я живу в России» (17:00, сквер у Белозерского дома культуры).
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