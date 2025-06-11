В Челябинске презентовали комикс-путеводитель по самым чилловым местам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комикс будет рассказывать о том, как провести лето в Челябинске
Комикс будет рассказывать о том, как провести лето в Челябинске Фото:

В Челябинске запустили новый проект-мультиколлаборацию — городской комикс-путеводитель по самым чилловым местам и брендам города — «Чиллябинск». Газету планируется выпускать четыре раза в год, сообщил инициатор проекта, дизайнер Юрий Пономарев, передает корреспондент URA.RU. 

«Пока мы сделали обложку и одну страницу, и сейчас начинаем работу над первым номером. Полгода мы работали над дизайном. Саму газету задумали выпускать четыре раза в год. Взять ее можно будет в местах так называемого „туристического паломничества“ — в отелях, музеях, кафе»», — рассказал Пономарев на презентации, передает корреспондент URA.RU с места события. 

В периодическом издании в формате цветной газеты персонажи расскажут о местах и событиях в Челябинске. В главной роли — символ Челябинска верблюд по имени Чилл. В числе участников проекта — знаковые городские бренды, в том числе «Трактор». 

Пономарев является автором нового дизайн-стандарта адресных табличек Челябинска. Также туристической навигации по пешеходному центру города, бренд-концепции Парка Гагарина.

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В Челябинске запустили новый проект-мультиколлаборацию — городской комикс-путеводитель по самым чилловым местам и брендам города — «Чиллябинск». Газету планируется выпускать четыре раза в год, сообщил инициатор проекта, дизайнер Юрий Пономарев, передает корреспондент URA.RU.  «Пока мы сделали обложку и одну страницу, и сейчас начинаем работу над первым номером. Полгода мы работали над дизайном. Саму газету задумали выпускать четыре раза в год. Взять ее можно будет в местах так называемого „туристического паломничества“ — в отелях, музеях, кафе»», — рассказал Пономарев на презентации, передает корреспондент URA.RU с места события.  В периодическом издании в формате цветной газеты персонажи расскажут о местах и событиях в Челябинске. В главной роли — символ Челябинска верблюд по имени Чилл. В числе участников проекта — знаковые городские бренды, в том числе «Трактор».  Пономарев является автором нового дизайн-стандарта адресных табличек Челябинска. Также туристической навигации по пешеходному центру города, бренд-концепции Парка Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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