В Челябинске запустили новый проект-мультиколлаборацию — городской комикс-путеводитель по самым чилловым местам и брендам города — «Чиллябинск». Газету планируется выпускать четыре раза в год, сообщил инициатор проекта, дизайнер Юрий Пономарев, передает корреспондент URA.RU.
«Пока мы сделали обложку и одну страницу, и сейчас начинаем работу над первым номером. Полгода мы работали над дизайном. Саму газету задумали выпускать четыре раза в год. Взять ее можно будет в местах так называемого „туристического паломничества“ — в отелях, музеях, кафе»», — рассказал Пономарев на презентации, передает корреспондент URA.RU с места события.
В периодическом издании в формате цветной газеты персонажи расскажут о местах и событиях в Челябинске. В главной роли — символ Челябинска верблюд по имени Чилл. В числе участников проекта — знаковые городские бренды, в том числе «Трактор».
Пономарев является автором нового дизайн-стандарта адресных табличек Челябинска. Также туристической навигации по пешеходному центру города, бренд-концепции Парка Гагарина.
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