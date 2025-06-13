Международный банный день: выбираем подходящий веник

Ежегодно 14 июня отмечается Международный банный день — праздник, который объединяет любителей саун и спа-процедур по всему миру. В этот день многие предпочитают посетить баню или сауну, а также устроить тематические мероприятия. Как правильно выбрать банный веник и как за ним ухаживать, чтобы продлить срок службы — в материале URA.RU.
История праздника
Для многих современников и иностранцев русская баня кажется загадочным, даже экстремальным обрядом. Однако ее суть глубже гигиены: это символ духовного и физического обновления. Исторически субботний поход в баню готовил к воскресной службе, очищая не только тело, но и душу.
Терапия паром и веником Баня — это природный спа-комплекс. Горячий пар раскрывал поры, травяные настои из веников (березовых, дубовых, крапивных) дезинфицировали кожу, а массаж листьями улучшал кровообращение. Здесь лечили простуду, снимали мышечное напряжение, закаляли организм. Детей приучали к пару с малых лет, укрепляя иммунитет и выносливость.
Энтузиасты предлагают две даты для праздника:
- 14 июня — день памяти Агапита Печерского, древнерусского лекаря, включавшего банные процедуры в терапию,
- 6 июля — Аграфена Купальница, когда начинался сбор веников на год.
В 2007 году Союз банщиков России выступил за учреждение профессионального праздника для популяризации традиций дня банщика. Идею поддержал Владимир Жириновский, но законопроект не приняли. Сегодня баня остается народным достоянием — без официального статуса праздника, но с многовековой историей оздоровления.
Как выбрать веник для бани
Веники для бани можно разделить на две группы:
Для самостоятельного парения выбирают веники с длинной ручкой и широкой кроной, чтобы было удобно парить себя. Такие веники делают из толстых веток средней гибкости.
Профессиональные веники используют парильщики для работы двумя руками. Они легкие, компактные и имеют правильную форму. Для их изготовления применяют тонкие и эластичные веточки.
Виды веников для бани
Помните, что ни один веник для бани не создает чудо?эффект сам по себе, но каждое растение дает свой набор определенных свойств. Самые распространенные веники и их ключевые преимущества:
Березовый — идеальный выбор для первого опыта. Легкий и универсальный: улучшает кровообращение, глубоко очищает кожу, смягчает раздражения и благотворно влияет на дыхательные пути, что полезно при склонности к астме.
Дубовый — очень прочный, выдерживает десятки процедур. Интенсивно массирует мышцы, снимает усталость после спорта, регулирует потоотделение, матирует жирную кожу и помогает при сердечно?сосудистых нагрузках.
Кленовый — гипоаллергенный вариант для чувствительной кожи. Мягко сужает расширенные поры, борется с воспалениями, тонизирует кожу и мышцы, снимает стресс и придает бодрость.
Ореховый — листья фундука насыщены биоактивными веществами, которые активно борются с экземой и дерматитами, ускоряют заживление язв, улучшают клеточный обмен и метаболизм.
Хвойные (можжевельник, пихта, ель)
Аромат можжевельника снимает стресс, улучшает работу почек и легких, помогает при бронхите и укрепляет организм. Мягкая хвоя (пихта) разглаживает кожу, уменьшает целлюлит, поддерживает сердечно?сосудистую систему и улучшает сон. Колючие ветки ели стимулируют кровообращение, облегчают невралгические боли, уменьшают кашель и признаки простуды.
Эвкалиптовый — сильный антибактериальный и антивирусный эффект: очищает дыхательные пути, укрепляет ЛОР?органы, очищает кожу и успокаивает нервы благодаря эфирным маслам. Но у него хрупкие листья, с ними стоит быть осторожнее.
Бамбуковый — прочный стебель дает глубокий массаж, расслабляет спину, выводит соли и улучшает состояние кожи.
Травяные (крапива, полынь, ромашка)
Жгучие листья крапивы активизируют циркуляцию крови, снимают воспаления суставов и улучшают работу сосудов. Полынный веник обеззараживает воздух, устраняет мышечные спазмы, нормализует сон и снижает головную боль. Ромашковый — мягко успокаивает, снимает воспаления и восстанавливает силы после тяжелого дня.
Ивовый — выводит лишнюю жидкость, уменьшает отеки и опухоли, и облегчает течение ОРВИ. Снимает воспаления и поддерживает упругость кожи. Популярен среди женщин благодаря лифтинг-эффекту.
Мятный — улучшает концентрацию, снимает головную боль и стресс, помогает при переутомлении.
Как выбрать подходящий веник по типу листьев
1. Определите цель: массаж, очищение кожи или расслабление.
2. Учтите чувствительность кожи: для нежной кожи подойдут липа, клен или ромашка; для жесткого массажа — дуб, ель и бамбук.
3. Смешивайте ветки разных деревьев, чтобы комбинировать свойства (например, береза с добавлением хвои для аромата и антибактериального эффекта).
Критерии выбора веника для бани
Прежде всего, веник не должен иметь острых краев, колючек и торчащих веток. Проведите им по руке — не должно быть дискомфорта. Ветки должны быть ровными, тонкими и гибкими. Качественный веник можно согнуть практически пополам без повреждений.
Форма: веник должен иметь правильную форму — круглую, полукруглую или полуовальную. Он не должен быть громоздким и тяжелым. Длина веника должна быть примерно от 40 до 50 см, а толщина кроны — около 5 см. Диаметр ручки должен быть удобным для хвата, а ее длина — комфортной. Профессиональный веник должен как бы продолжать руку.
Качество обмотки и обработки ручки: правильно обмотанная и обработанная рукоять предотвращает риски заноз и мозолей.
Цвет и внешний вид: листья должны быть зелеными или темно-зелеными. Тусклые, пожелтевшие изделия с налетом и следами порчи не подходят для использования.
Качественный веник должен быть правильно собран: внутри него располагаются более толстые и жесткие ветки, которые служат каркасом, а снаружи — более тонкие и мягкие. При распаривании наружные ветки становятся эластичными и не травмируют кожу. Прутья укладываются так, чтобы лицевая часть листа была направлена внутрь веника, а обратная сторона — наружу, поскольку она более жесткая и защищена.
Хороший веник, независимо от материала (дуб, береза, липа, можжевельник или смесь), должен иметь приятный аромат природы и леса. Если вы почувствуете посторонние запахи (сырость, гниль, пыль), лучше отказаться от покупки. Такое изделие может быстро прийти в негодность и стать источником плесени в бане, что вредно для здоровья.
Как правильно запарить веник для бани
Стандартный способ:
- Промойте веник теплой водой, чтобы удалить пыль и паутину.
- Не стряхивайте воду, пусть она остается на венике.
- Поместите веник в большой плотный пакет, исключив доступ кислорода.
- Оставьте на нижнем полке в парной на 25–30 минут. Веник хорошо пропарится, не наберет много влаги и останется ароматным.
Щадящий метод:
- Промойте веник и поставьте его в ведро с водой комнатной температуры ручкой вниз. Вода должна доходить до уровня нижних листьев.
- Для лучшего эффекта крону можно завернуть в плотный пакет.
- Оставьте веник напитываться влагой на 2 часа.
- Особенности запаривания веников из разных видов сырья:
- Пихтовые веники только моют и кладут в емкость с холодной водой.
- Можжевеловые веники моют и запаривают в крутом кипятке на 5 минут.
Этот способ подходит для срочной подготовки, но листва может быстрее облететь.
Кому запрещена баня
По данным Роспотребнадзора есть целый ряд противопоказаний
Строгие запреты
- Сердечно-сосудистые патологии и гипертония;
- Острые нарушения кровообращения (инфаркт/инсульт в анамнезе);
- Тромбозы, склонность к кровотечениям.
- Хронические болезни в стадии декомпенсации: почечная, печеночная, сердечная недостаточность (II+ степень);
- Обострение аутоиммунных процессов;
- Активная форма туберкулеза.
Острые состояния
- Инфекции с лихорадкой (риск сепсиса);
- Гнойные поражения кожи, открытые язвы;
- Приступы МКБ, ЖКБ (опасность закупорки протоков);
- Послеоперационный период, внутренние кровотечения.
Также баню посещать не рекомендуют при онкологии, гипертиреозе, эпилепсии и тяжелых психических расстройствах.
Условно разрешено (только с одобрения врача)
- Мочекаменная/желчекаменная болезнь в ремиссии;
- Аритмия;
- Хронические патологии в стадии контролируемой ремиссии.
Смертельные риски
- При инфекциях — стремительное распространение патогенов с развитием септического шока;
- При гипертонии — разрыв сосудов мозга;
- При скрытых кровотечениях — большая кровопотеря.
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