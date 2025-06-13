Международный банный день: выбираем подходящий веник

Международный банный день отмечают 14 июня
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Хороший веник, независимо от материала, должен иметь приятный аромат природы и леса
Хороший веник, независимо от материала, должен иметь приятный аромат природы и леса Фото:

Ежегодно 14 июня отмечается Международный банный день — праздник, который объединяет любителей саун и спа-процедур по всему миру. В этот день многие предпочитают посетить баню или сауну, а также устроить тематические мероприятия. Как правильно выбрать банный веник и как за ним ухаживать, чтобы продлить срок службы — в материале URA.RU.

История праздника

Баня — отличный тренажер для сердца и сосудов
Баня — отличный тренажер для сердца и сосудов
Фото:

Для многих современников и иностранцев русская баня кажется загадочным, даже экстремальным обрядом. Однако ее суть глубже гигиены: это символ духовного и физического обновления. Исторически субботний поход в баню готовил к воскресной службе, очищая не только тело, но и душу.

Терапия паром и веником Баня — это природный спа-комплекс. Горячий пар раскрывал поры, травяные настои из веников (березовых, дубовых, крапивных) дезинфицировали кожу, а массаж листьями улучшал кровообращение. Здесь лечили простуду, снимали мышечное напряжение, закаляли организм. Детей приучали к пару с малых лет, укрепляя иммунитет и выносливость.

Энтузиасты предлагают две даты для праздника:

  • 14 июня — день памяти Агапита Печерского, древнерусского лекаря, включавшего банные процедуры в терапию,
  • 6 июля — Аграфена Купальница, когда начинался сбор веников на год.

В 2007 году Союз банщиков России выступил за учреждение профессионального праздника для популяризации традиций дня банщика. Идею поддержал Владимир Жириновский, но законопроект не приняли. Сегодня баня остается народным достоянием — без официального статуса праздника, но с многовековой историей оздоровления.

Как выбрать веник для бани

Веники для бани можно разделить на две группы:

Для самостоятельного парения выбирают веники с длинной ручкой и широкой кроной, чтобы было удобно парить себя. Такие веники делают из толстых веток средней гибкости.

Профессиональные веники используют парильщики для работы двумя руками. Они легкие, компактные и имеют правильную форму. Для их изготовления применяют тонкие и эластичные веточки.

Виды веников для бани

Помните, что ни один веник для бани не создает чудо?эффект сам по себе, но каждое растение дает свой набор определенных свойств. Самые распространенные веники и их ключевые преимущества:

Березовый — идеальный выбор для первого опыта. Легкий и универсальный: улучшает кровообращение, глубоко очищает кожу, смягчает раздражения и благотворно влияет на дыхательные пути, что полезно при склонности к астме.

Дубовый — очень прочный, выдерживает десятки процедур. Интенсивно массирует мышцы, снимает усталость после спорта, регулирует потоотделение, матирует жирную кожу и помогает при сердечно?сосудистых нагрузках.

Кленовый — гипоаллергенный вариант для чувствительной кожи. Мягко сужает расширенные поры, борется с воспалениями, тонизирует кожу и мышцы, снимает стресс и придает бодрость.

Ореховый — листья фундука насыщены биоактивными веществами, которые активно борются с экземой и дерматитами, ускоряют заживление язв, улучшают клеточный обмен и метаболизм.

Хвойные (можжевельник, пихта, ель)

Аромат можжевельника снимает стресс, улучшает работу почек и легких, помогает при бронхите и укрепляет организм. Мягкая хвоя (пихта) разглаживает кожу, уменьшает целлюлит, поддерживает сердечно?сосудистую систему и улучшает сон. Колючие ветки ели стимулируют кровообращение, облегчают невралгические боли, уменьшают кашель и признаки простуды.

Эвкалиптовый — сильный антибактериальный и антивирусный эффект: очищает дыхательные пути, укрепляет ЛОР?органы, очищает кожу и успокаивает нервы благодаря эфирным маслам. Но у него хрупкие листья, с ними стоит быть осторожнее.

Бамбуковый — прочный стебель дает глубокий массаж, расслабляет спину, выводит соли и улучшает состояние кожи.

Травяные (крапива, полынь, ромашка)

Жгучие листья крапивы активизируют циркуляцию крови, снимают воспаления суставов и улучшают работу сосудов. Полынный веник обеззараживает воздух, устраняет мышечные спазмы, нормализует сон и снижает головную боль. Ромашковый — мягко успокаивает, снимает воспаления и восстанавливает силы после тяжелого дня.

Ивовый — выводит лишнюю жидкость, уменьшает отеки и опухоли, и облегчает течение ОРВИ. Снимает воспаления и поддерживает упругость кожи. Популярен среди женщин благодаря лифтинг-эффекту.

Мятный — улучшает концентрацию, снимает головную боль и стресс, помогает при переутомлении.

Как выбрать подходящий веник по типу листьев

1. Определите цель: массаж, очищение кожи или расслабление.

2. Учтите чувствительность кожи: для нежной кожи подойдут липа, клен или ромашка; для жесткого массажа — дуб, ель и бамбук.

3. Смешивайте ветки разных деревьев, чтобы комбинировать свойства (например, береза с добавлением хвои для аромата и антибактериального эффекта).

Критерии выбора веника для бани

Если почувствуете запах сырости или пыли, лучше отказаться от покупки
Если почувствуете запах сырости или пыли, лучше отказаться от покупки
Фото:

Прежде всего, веник не должен иметь острых краев, колючек и торчащих веток. Проведите им по руке — не должно быть дискомфорта. Ветки должны быть ровными, тонкими и гибкими. Качественный веник можно согнуть практически пополам без повреждений.

Форма: веник должен иметь правильную форму — круглую, полукруглую или полуовальную. Он не должен быть громоздким и тяжелым. Длина веника должна быть примерно от 40 до 50 см, а толщина кроны — около 5 см. Диаметр ручки должен быть удобным для хвата, а ее длина — комфортной. Профессиональный веник должен как бы продолжать руку.

Качество обмотки и обработки ручки: правильно обмотанная и обработанная рукоять предотвращает риски заноз и мозолей.

Цвет и внешний вид: листья должны быть зелеными или темно-зелеными. Тусклые, пожелтевшие изделия с налетом и следами порчи не подходят для использования.

Качественный веник должен быть правильно собран: внутри него располагаются более толстые и жесткие ветки, которые служат каркасом, а снаружи — более тонкие и мягкие. При распаривании наружные ветки становятся эластичными и не травмируют кожу. Прутья укладываются так, чтобы лицевая часть листа была направлена внутрь веника, а обратная сторона — наружу, поскольку она более жесткая и защищена.

Хороший веник, независимо от материала (дуб, береза, липа, можжевельник или смесь), должен иметь приятный аромат природы и леса. Если вы почувствуете посторонние запахи (сырость, гниль, пыль), лучше отказаться от покупки. Такое изделие может быстро прийти в негодность и стать источником плесени в бане, что вредно для здоровья.

Как правильно запарить веник для бани

Стандартный способ:

  • Промойте веник теплой водой, чтобы удалить пыль и паутину.
  • Не стряхивайте воду, пусть она остается на венике.
  • Поместите веник в большой плотный пакет, исключив доступ кислорода.
  • Оставьте на нижнем полке в парной на 25–30 минут. Веник хорошо пропарится, не наберет много влаги и останется ароматным.

Щадящий метод:

  • Промойте веник и поставьте его в ведро с водой комнатной температуры ручкой вниз. Вода должна доходить до уровня нижних листьев.
  • Для лучшего эффекта крону можно завернуть в плотный пакет.
  • Оставьте веник напитываться влагой на 2 часа.
  • Особенности запаривания веников из разных видов сырья:
  • Пихтовые веники только моют и кладут в емкость с холодной водой.
  • Можжевеловые веники моют и запаривают в крутом кипятке на 5 минут.

Этот способ подходит для срочной подготовки, но листва может быстрее облететь.

Кому запрещена баня

По данным Роспотребнадзора есть целый ряд противопоказаний

Профессиональные веники используют парильщики для работы двумя руками
Профессиональные веники используют парильщики для работы двумя руками
Фото:

Строгие запреты

  • Сердечно-сосудистые патологии и гипертония;
  • Острые нарушения кровообращения (инфаркт/инсульт в анамнезе);
  • Тромбозы, склонность к кровотечениям.
  • Хронические болезни в стадии декомпенсации: почечная, печеночная, сердечная недостаточность (II+ степень);
  • Обострение аутоиммунных процессов;
  • Активная форма туберкулеза.

Острые состояния

  • Инфекции с лихорадкой (риск сепсиса);
  • Гнойные поражения кожи, открытые язвы;
  • Приступы МКБ, ЖКБ (опасность закупорки протоков);
  • Послеоперационный период, внутренние кровотечения.

Также баню посещать не рекомендуют при онкологии, гипертиреозе, эпилепсии и тяжелых психических расстройствах.

Условно разрешено (только с одобрения врача)

  • Мочекаменная/желчекаменная болезнь в ремиссии;
  • Аритмия;
  • Хронические патологии в стадии контролируемой ремиссии.

Смертельные риски

  • При инфекциях — стремительное распространение патогенов с развитием септического шока;
  • При гипертонии — разрыв сосудов мозга;
  • При скрытых кровотечениях — большая кровопотеря.

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Ежегодно 14 июня отмечается Международный банный день — праздник, который объединяет любителей саун и спа-процедур по всему миру. В этот день многие предпочитают посетить баню или сауну, а также устроить тематические мероприятия. Как правильно выбрать банный веник и как за ним ухаживать, чтобы продлить срок службы — в материале URA.RU. История праздника Для многих современников и иностранцев русская баня кажется загадочным, даже экстремальным обрядом. Однако ее суть глубже гигиены: это символ духовного и физического обновления. Исторически субботний поход в баню готовил к воскресной службе, очищая не только тело, но и душу. Терапия паром и веником Баня — это природный спа-комплекс. Горячий пар раскрывал поры, травяные настои из веников (березовых, дубовых, крапивных) дезинфицировали кожу, а массаж листьями улучшал кровообращение. Здесь лечили простуду, снимали мышечное напряжение, закаляли организм. Детей приучали к пару с малых лет, укрепляя иммунитет и выносливость. Энтузиасты предлагают две даты для праздника: В 2007 году Союз банщиков России выступил за учреждение профессионального праздника для популяризации традиций дня банщика. Идею поддержал Владимир Жириновский, но законопроект не приняли. Сегодня баня остается народным достоянием — без официального статуса праздника, но с многовековой историей оздоровления. Как выбрать веник для бани Веники для бани можно разделить на две группы: Для самостоятельного парения выбирают веники с длинной ручкой и широкой кроной, чтобы было удобно парить себя. Такие веники делают из толстых веток средней гибкости. Профессиональные веники используют парильщики для работы двумя руками. Они легкие, компактные и имеют правильную форму. Для их изготовления применяют тонкие и эластичные веточки. Виды веников для бани Помните, что ни один веник для бани не создает чудо?эффект сам по себе, но каждое растение дает свой набор определенных свойств. Самые распространенные веники и их ключевые преимущества: Березовый — идеальный выбор для первого опыта. Легкий и универсальный: улучшает кровообращение, глубоко очищает кожу, смягчает раздражения и благотворно влияет на дыхательные пути, что полезно при склонности к астме. Дубовый — очень прочный, выдерживает десятки процедур. Интенсивно массирует мышцы, снимает усталость после спорта, регулирует потоотделение, матирует жирную кожу и помогает при сердечно?сосудистых нагрузках. Кленовый — гипоаллергенный вариант для чувствительной кожи. Мягко сужает расширенные поры, борется с воспалениями, тонизирует кожу и мышцы, снимает стресс и придает бодрость. Ореховый — листья фундука насыщены биоактивными веществами, которые активно борются с экземой и дерматитами, ускоряют заживление язв, улучшают клеточный обмен и метаболизм. Хвойные (можжевельник, пихта, ель) Аромат можжевельника снимает стресс, улучшает работу почек и легких, помогает при бронхите и укрепляет организм. Мягкая хвоя (пихта) разглаживает кожу, уменьшает целлюлит, поддерживает сердечно?сосудистую систему и улучшает сон. Колючие ветки ели стимулируют кровообращение, облегчают невралгические боли, уменьшают кашель и признаки простуды. Эвкалиптовый — сильный антибактериальный и антивирусный эффект: очищает дыхательные пути, укрепляет ЛОР?органы, очищает кожу и успокаивает нервы благодаря эфирным маслам. Но у него хрупкие листья, с ними стоит быть осторожнее. Бамбуковый — прочный стебель дает глубокий массаж, расслабляет спину, выводит соли и улучшает состояние кожи. Травяные (крапива, полынь, ромашка) Жгучие листья крапивы активизируют циркуляцию крови, снимают воспаления суставов и улучшают работу сосудов. Полынный веник обеззараживает воздух, устраняет мышечные спазмы, нормализует сон и снижает головную боль. Ромашковый — мягко успокаивает, снимает воспаления и восстанавливает силы после тяжелого дня. Ивовый — выводит лишнюю жидкость, уменьшает отеки и опухоли, и облегчает течение ОРВИ. Снимает воспаления и поддерживает упругость кожи. Популярен среди женщин благодаря лифтинг-эффекту. Мятный — улучшает концентрацию, снимает головную боль и стресс, помогает при переутомлении. Как выбрать подходящий веник по типу листьев 1. Определите цель: массаж, очищение кожи или расслабление. 2. Учтите чувствительность кожи: для нежной кожи подойдут липа, клен или ромашка; для жесткого массажа — дуб, ель и бамбук. 3. Смешивайте ветки разных деревьев, чтобы комбинировать свойства (например, береза с добавлением хвои для аромата и антибактериального эффекта). Критерии выбора веника для бани Прежде всего, веник не должен иметь острых краев, колючек и торчащих веток. Проведите им по руке — не должно быть дискомфорта. Ветки должны быть ровными, тонкими и гибкими. Качественный веник можно согнуть практически пополам без повреждений. Форма: веник должен иметь правильную форму — круглую, полукруглую или полуовальную. Он не должен быть громоздким и тяжелым. Длина веника должна быть примерно от 40 до 50 см, а толщина кроны — около 5 см. Диаметр ручки должен быть удобным для хвата, а ее длина — комфортной. Профессиональный веник должен как бы продолжать руку. Качество обмотки и обработки ручки: правильно обмотанная и обработанная рукоять предотвращает риски заноз и мозолей. Цвет и внешний вид: листья должны быть зелеными или темно-зелеными. Тусклые, пожелтевшие изделия с налетом и следами порчи не подходят для использования. Качественный веник должен быть правильно собран: внутри него располагаются более толстые и жесткие ветки, которые служат каркасом, а снаружи — более тонкие и мягкие. При распаривании наружные ветки становятся эластичными и не травмируют кожу. Прутья укладываются так, чтобы лицевая часть листа была направлена внутрь веника, а обратная сторона — наружу, поскольку она более жесткая и защищена. Хороший веник, независимо от материала (дуб, береза, липа, можжевельник или смесь), должен иметь приятный аромат природы и леса. Если вы почувствуете посторонние запахи (сырость, гниль, пыль), лучше отказаться от покупки. Такое изделие может быстро прийти в негодность и стать источником плесени в бане, что вредно для здоровья. Как правильно запарить веник для бани Стандартный способ: Щадящий метод: Этот способ подходит для срочной подготовки, но листва может быстрее облететь. Кому запрещена баня По данным Роспотребнадзора есть целый ряд противопоказаний Строгие запреты Острые состояния Также баню посещать не рекомендуют при онкологии, гипертиреозе, эпилепсии и тяжелых психических расстройствах. Условно разрешено (только с одобрения врача) Смертельные риски
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