Стали известны подробности о ребенке, выпавшем из окна девятиэтажки Нижневартовска

Из окна девятого этажа в доме на Дзержинского, 17 в Нижневартовске (ХМАО) выпал ребенок. Малышу был всего один год, он скончался на месте, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по ХМАО.
«Ребенок 2024 года рождения выпал из окна девятого этажа на улице Дзержинского, 17. В результате падения от полученных травм ребенок скончался на месте», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что малыш каким-то образом подобрался к окну, пока отец спал. Москитная сетка не выдержала вес ребенка, из-за чего и произошла трагедия.
На громкие звуки к дому сбежались прохожие. Скорая помощь оперативно прибыла на место, но спасти малыша не удалось.
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