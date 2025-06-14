14 июня 2025
13 июня 2025

Стали известны подробности о ребенке, выпавшем из окна девятиэтажки Нижневартовска

Годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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От полученных травм ребенок скончался на месте
От полученных травм ребенок скончался на месте Фото:

Из окна девятого этажа в доме на Дзержинского, 17 в Нижневартовске (ХМАО) выпал ребенок. Малышу был всего один год, он скончался на месте, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по ХМАО.

«Ребенок 2024 года рождения выпал из окна девятого этажа на улице Дзержинского, 17. В результате падения от полученных травм ребенок скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что малыш каким-то образом подобрался к окну, пока отец спал. Москитная сетка не выдержала вес ребенка, из-за чего и произошла трагедия.

На громкие звуки к дому сбежались прохожие. Скорая помощь оперативно прибыла на место, но спасти малыша не удалось.

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Из окна девятого этажа в доме на Дзержинского, 17 в Нижневартовске (ХМАО) выпал ребенок. Малышу был всего один год, он скончался на месте, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по ХМАО. «Ребенок 2024 года рождения выпал из окна девятого этажа на улице Дзержинского, 17. В результате падения от полученных травм ребенок скончался на месте», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что малыш каким-то образом подобрался к окну, пока отец спал. Москитная сетка не выдержала вес ребенка, из-за чего и произошла трагедия. На громкие звуки к дому сбежались прохожие. Скорая помощь оперативно прибыла на место, но спасти малыша не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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