Житель Тобольска погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО
В Тобольске простятся с Дмитрием Силовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».
«Трагедия произошла вблизи лесополосы Гамак Авдеевского района. Силов был любимым сыном, братом, мужем, отцом, а также настоящим другом и надежным сослуживцем», — отмечает канал.
Сообщается, что прощание с героем и отпевание состоятся 18 июня 2025 года на Аллее Славы Алемасовского кладбища. Начало церемонии запланировано на 10:30, захоронение пройдет в 11:00.
Прощание с Силовым пройдет 18 июня в Тобольске
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