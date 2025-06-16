16 июня 2025

В Тобольске простятся с погибшим героем СВО. Фото

В зоне СВО погиб житель Тобольска Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Тобольска погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО
Житель Тобольска погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО Фото:

В Тобольске простятся с Дмитрием Силовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».

«Трагедия произошла вблизи лесополосы Гамак Авдеевского района. Силов был любимым сыном, братом, мужем, отцом, а также настоящим другом и надежным сослуживцем», — отмечает канал.

Сообщается, что прощание с героем и отпевание состоятся 18 июня 2025 года на Аллее Славы Алемасовского кладбища. Начало церемонии запланировано на 10:30, захоронение пройдет в 11:00.

Прощание с Силовым пройдет 18 июня в Тобольске
Прощание с Силовым пройдет 18 июня в Тобольске
Фото:

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В Тобольске простятся с Дмитрием Силовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск». «Трагедия произошла вблизи лесополосы Гамак Авдеевского района. Силов был любимым сыном, братом, мужем, отцом, а также настоящим другом и надежным сослуживцем», — отмечает канал. Сообщается, что прощание с героем и отпевание состоятся 18 июня 2025 года на Аллее Славы Алемасовского кладбища. Начало церемонии запланировано на 10:30, захоронение пройдет в 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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