Середина июня — критически важный период для смородины, когда решается судьба будущего урожая. Именно сейчас необходимо провести ключевую подкормку, которая определит размер, вкус и сочность ягод. Своими наблюдениями и проверенными методиками с URA.RU поделилась Мария Дубцова, агроном-селекционер.
Цикл питания смородины: когда подкармливать
Успешное выращивание смородины требует понимания ее потребностей в разные периоды вегетации. Правильная подкормка должна соответствовать фазам развития растения.
«Я придумала такую штуку: представьте смородину как спортсмена, которому нужны разные типы питания на разных этапах подготовки. Весной ей необходим азот для роста, в начале лета — фосфор и калий для формирования ягод, в конце лета и осенью — калий и фосфор для подготовки к зимовке», — объясняет Мария Дубцова.
Весенняя подкормка (март-апрель)
Весной, когда почва только прогревается, смородина пробуждается и начинает активный рост. В этот период растению критически важен азот для формирования зеленой массы и закладки будущих цветоносов.
Дубцова рекомендует внести под каждый куст 20-30 г мочевины или аммиачной селитры. Для органического земледелия отлично подойдет настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15) — литр такого раствора на 10 литров воды, и полить по ведру на взрослый куст.
По словам агронома, очень важно учитывать возраст растений, так как молодые кусты до двух лет подкармливать нужно минимально — им вполне хватает питательных веществ, внесенных при посадке. Для них дозировку стоит уменьшить вдвое.
Летняя подкормка (май-июль)
В середине июня смородина переживает ключевой момент развития — идет интенсивный налив ягод и накопление сахаров. В этот период растению необходимы преимущественно калий и фосфор. Калий отвечает за сладость ягод, а фосфор — за их размер и правильное развитие.
Для июньской подкормки эксперт рекомендует три варианта:
- Монофосфат калия: Это лучшая 'скорая помощь' для смородины. Растворите 10 г на 10 литров воды и полейте под корень по 5-7 литров на куст.
- Суперфосфат + сульфат калия: Более бюджетный вариант: смешайте 20 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 литров воды.
- Зольный настой: Для сторонников органического земледелия идеальное решение — настой древесной золы. Стакан просеянной золы на 10 литров воды, настоять сутки, помешивая.
Важно: подкормку нужно проводить только по влажной почве. Перед внесением удобрений обязательно пролейте кусты чистой водой. Иначе есть риск получить химический ожог корней.
Осенняя подкормка (август-октябрь)
После сбора урожая, в августе-сентябре, кусты смородины готовятся к зиме и закладывают почки на следующий год. В этот период Дубцова рекомендует внести под каждый куст смесь суперфосфата (40-50 г) и сульфата калия (30 г). Азотные удобрения осенью противопоказаны — они провоцируют рост молодых побегов, которые не успеют вызреть и подмерзнут зимой.
Особый акцент эксперт делает на мульчировании: «После осенней подкормки обязательно замульчируйте приствольные круги перегноем, компостом или перепревшими опилками. Это сохранит влагу, а также защитит корни от вымерзания».
Как правильно подкармливать смородину
- Выбирайте правильное время суток. Дубцова советует подкармливать растения рано утром или вечером после 18:00. В жару питательные вещества усваиваются хуже, а при внекорневых подкормках есть риск ожога листьев.
- Используйте внекорневые подкормки как дополнение: Опрыскивание по листу — отличный способ быстро доставить микроэлементы растению. Для этого разведите монофосфат калия (5 г на 10 л) или специальное удобрение для ягодных культур с микроэлементами и опрыскайте листья с обеих сторон. Но помните — дозировка должна быть в 2-3 раза меньше, чем для корневой подкормки.
- Не смешивайте несовместимые удобрения: Зола и азотные удобрения — антагонисты. Зола подщелачивает почву и превращает аммиак в летучее соединение, которое испаряется. Выдерживайте паузу в 7-10 дней между внесением этих компонентов.
- Чередуйте органику и минеральные удобрения: "Я применяю принцип: весной — органика, в середине лета — минеральные удобрения, осенью — снова органика".
- Не подкармливайте по сухой почве: "Это правило, которое часто нарушают начинающие садоводы. Всегда полейте растения за 2-3 часа до внесения удобрений".
Признаки правильно удобренной смородины
Как понять, что ваша подкормка сработала? Через 7-10 дней после июньской подкормки вы заметите несколько характерных признаков:
- Листья приобретают насыщенный темно-зеленый цвет
- Ягоды заметно увеличиваются в размере
- Кисти остаются плотными, без осыпания
- К моменту созревания ягоды имеют равномерный размер
- Вкус становится более сладким, с приятной кислинкой
«Из моего опыта: правильная июньская подкормка увеличивает урожайность на 30-50%, а размер ягод — на 15-20%», — подчеркивает агроном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.