Тегеран отказывается вступать в переговоры

Аракчи: Тегеран не будет вести никаких переговоров, пока Израиль атакует Иран
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Тегеран не готов к переговорам из-за непрекращающихся израильских атак
Тегеран не готов к переговорам из-за непрекращающихся израильских атак Фото:
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Тегеран отказывается вести какие-либо переговоры до тех пор, пока Израиль продолжает осуществлять атаки по территории Ирана. Об этом рассказал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Мы не готовы ни к каким переговорам ни с одной из сторон, пока продолжаются израильские атаки», — сказал Аракчи. Его слова приводит telegram-канал AjaNews.

Он также отметил, что Соединенные Штаты передавали Ирану сообщения о возможности проведения переговоров. Однако, по словам главы МИД Ирана, в условиях продолжающихся ударов со стороны ЦАХАЛ обсуждение дипломатических шагов исключено.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна не ставит целью убийство верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в ходе данного конфликта. Также израильский политик сказал, что у них нет задачи и по поводу смены власти в Иране. По словам Нетаньяху, действия страны нацелены исключительно на обеспечение безопасности граждан и предотвращение угроз с иранской стороны.

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Тегеран отказывается вести какие-либо переговоры до тех пор, пока Израиль продолжает осуществлять атаки по территории Ирана. Об этом рассказал глава иранского МИД Аббас Аракчи. «Мы не готовы ни к каким переговорам ни с одной из сторон, пока продолжаются израильские атаки », — сказал Аракчи. Его слова приводит telegram-канал AjaNews. Он также отметил, что Соединенные Штаты передавали Ирану сообщения о возможности проведения переговоров. Однако, по словам главы МИД Ирана, в условиях продолжающихся ударов со стороны ЦАХАЛ обсуждение дипломатических шагов исключено. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна не ставит целью убийство верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в ходе данного конфликта. Также израильский политик сказал, что у них нет задачи и по поводу смены власти в Иране. По словам Нетаньяху, действия страны нацелены исключительно на обеспечение безопасности граждан и предотвращение угроз с иранской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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