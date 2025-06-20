Тегеран отказывается вступать в переговоры

Тегеран отказывается вести какие-либо переговоры до тех пор, пока Израиль продолжает осуществлять атаки по территории Ирана. Об этом рассказал глава иранского МИД Аббас Аракчи.
«Мы не готовы ни к каким переговорам ни с одной из сторон, пока продолжаются израильские атаки», — сказал Аракчи. Его слова приводит telegram-канал AjaNews.
Он также отметил, что Соединенные Штаты передавали Ирану сообщения о возможности проведения переговоров. Однако, по словам главы МИД Ирана, в условиях продолжающихся ударов со стороны ЦАХАЛ обсуждение дипломатических шагов исключено.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна не ставит целью убийство верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в ходе данного конфликта. Также израильский политик сказал, что у них нет задачи и по поводу смены власти в Иране. По словам Нетаньяху, действия страны нацелены исключительно на обеспечение безопасности граждан и предотвращение угроз с иранской стороны.
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