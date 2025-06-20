В Кремле готовятся к провокациям от Украины

Песков: провокации со стороны киевского режима возможны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Провокации со стороны Украины возможны, сообщил Песков
Провокации со стороны Украины возможны, сообщил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, возможно, будет известна на следующей неделе. При этом Кремль не исключает, что Украина в очередной раз будет готовить провокации, поскольку действия киевского режима нельзя назвать предсказуемыми. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Провокации со стороны киевского режима возможны — он сохраняет свою сущность и весьма не предсказуем. Мы будем работать далее для достижения целей спецоперации. Как говорил уже президент, для нас было бы идеально достигнуть этих целей политико-дипломатическими средствами. Пока они не работают, мы продолжаем проведение специальной военной операции», — рассказал представитель Кремля во время брифинга. Он прошел на площадке ПМЭФ. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU, освещающий события форума. 

Ранее переговоры между Россией и Украиной уже проходили в два этапа, однако точные сроки третьей встречи до сих пор не были согласованы. На прошлой неделе Дмитрий Песков отмечал, что процесс согласования даты продолжается и ожидается в ближайшее время.

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Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, возможно, будет известна на следующей неделе. При этом Кремль не исключает, что Украина в очередной раз будет готовить провокации, поскольку действия киевского режима нельзя назвать предсказуемыми. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Провокации со стороны киевского режима возможны — он сохраняет свою сущность и весьма не предсказуем. Мы будем работать далее для достижения целей спецоперации. Как говорил уже президент, для нас было бы идеально достигнуть этих целей политико-дипломатическими средствами. Пока они не работают, мы продолжаем проведение специальной военной операции», — рассказал представитель Кремля во время брифинга. Он прошел на площадке ПМЭФ. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU, освещающий события форума.  Ранее переговоры между Россией и Украиной уже проходили в два этапа, однако точные сроки третьей встречи до сих пор не были согласованы. На прошлой неделе Дмитрий Песков отмечал, что процесс согласования даты продолжается и ожидается в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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