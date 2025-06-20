Песков: Путин ведет секретные переговоры с иностранными бизнесменами на ПМЭФ

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Песков отметил, что в отношении иностранных бизнесменов, которые продолжают работать в РФ, в их странах существует агрессивная риторика
Песков отметил, что в отношении иностранных бизнесменов, которые продолжают работать в РФ, в их странах существует агрессивная риторика Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречи с иностранными бизнесменами в рамках Петербургского международного экономического форума, однако эти переговоры проходят в закрытом режиме и не освещаются публично. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На полях форума с зарубежными бизнесменами контакты осуществляются, но мы не говорим с кем, чтобы оградить представителей зарубежного бизнеса от беззакония очумелого», — заявил Песков в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Официальный представитель Кремля пояснил, что в отношении предпринимателей, которые продолжают работать в России, в их странах существует «весьма агрессивная среда». Российская сторона, в свою очередь, стремится эти риски минимизировать. 

Ранее Песков сообщал, что Путин выступит на пленарном заседании 20 июня, где основное внимание уделит вопросам развития экономики и сотрудничества с зарубежными партнерами. Модератором дискуссии станет журналист из ОАЭ Надим Котеич. 

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Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречи с иностранными бизнесменами в рамках Петербургского международного экономического форума, однако эти переговоры проходят в закрытом режиме и не освещаются публично. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На полях форума с зарубежными бизнесменами контакты осуществляются, но мы не говорим с кем, чтобы оградить представителей зарубежного бизнеса от беззакония очумелого», — заявил Песков в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Официальный представитель Кремля пояснил, что в отношении предпринимателей, которые продолжают работать в России, в их странах существует «весьма агрессивная среда». Российская сторона, в свою очередь, стремится эти риски минимизировать.  Ранее Песков сообщал, что Путин выступит на пленарном заседании 20 июня, где основное внимание уделит вопросам развития экономики и сотрудничества с зарубежными партнерами. Модератором дискуссии станет журналист из ОАЭ Надим Котеич. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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