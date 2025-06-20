Песков: Путин ведет секретные переговоры с иностранными бизнесменами на ПМЭФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречи с иностранными бизнесменами в рамках Петербургского международного экономического форума, однако эти переговоры проходят в закрытом режиме и не освещаются публично. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На полях форума с зарубежными бизнесменами контакты осуществляются, но мы не говорим с кем, чтобы оградить представителей зарубежного бизнеса от беззакония очумелого», — заявил Песков в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Официальный представитель Кремля пояснил, что в отношении предпринимателей, которые продолжают работать в России, в их странах существует «весьма агрессивная среда». Российская сторона, в свою очередь, стремится эти риски минимизировать.
Ранее Песков сообщал, что Путин выступит на пленарном заседании 20 июня, где основное внимание уделит вопросам развития экономики и сотрудничества с зарубежными партнерами. Модератором дискуссии станет журналист из ОАЭ Надим Котеич.
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