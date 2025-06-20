ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю

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ВС РФ продвигаются в ДНР и Днепропетровской области
ВС РФ продвигаются в ДНР и Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила шесть населенных пунктов за неделю, за прошедшие сутки — село Московка (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов <...> За прошедшие сутки освободили населенный пункт Московка», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что российские войска продолжают развивать наступление в ДНР и Днепропетровской области. За неделю были нанесены шесть групповых ударов по военно-промышленному комплексу ВСУ — предприятиям и топливно-энергетической инфраструктуре Украины. Также были уничтожены 11 складов с боеприпасами.

Потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ «Юг», «Север», «Центр», «Восток», «Запад». Средства ПВО за неделю уничтожили 1190 дронов Киева (628 — вне зоны спецоперации) и 29 бомб JDAM.

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Российская армия освободила шесть населенных пунктов за неделю, за прошедшие сутки — село Московка (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов <...> За прошедшие сутки освободили населенный пункт Московка», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что российские войска продолжают развивать наступление в ДНР и Днепропетровской области. За неделю были нанесены шесть групповых ударов по военно-промышленному комплексу ВСУ — предприятиям и топливно-энергетической инфраструктуре Украины. Также были уничтожены 11 складов с боеприпасами. Потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ «Юг», «Север», «Центр», «Восток», «Запад». Средства ПВО за неделю уничтожили 1190 дронов Киева (628 — вне зоны спецоперации) и 29 бомб JDAM.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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