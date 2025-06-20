Российская армия освободила шесть населенных пунктов за неделю, за прошедшие сутки — село Московка (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов <...> За прошедшие сутки освободили населенный пункт Московка», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что российские войска продолжают развивать наступление в ДНР и Днепропетровской области. За неделю были нанесены шесть групповых ударов по военно-промышленному комплексу ВСУ — предприятиям и топливно-энергетической инфраструктуре Украины. Также были уничтожены 11 складов с боеприпасами.
Потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ «Юг», «Север», «Центр», «Восток», «Запад». Средства ПВО за неделю уничтожили 1190 дронов Киева (628 — вне зоны спецоперации) и 29 бомб JDAM.
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