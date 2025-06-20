В СК назвали заказчиков терактов в Брянской и Курской областях

Организатором диверсионных актов на железнодорожных объектах в Брянской и Курской областях, по мнению следствия, выступают украинские спецслужбы. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Совершенно очевидно, что этот теракт подготовлен спецслужбами Украины. Это совершенно ясно для нас, очевидно. Заказчик понятен, осталось только найти исполнителя. Мы активно в этом плане работаем», — передает РИА Новости слова Бастрыкина.
В настоящее время расследование продолжается. Назначены и проводятся все требуемые экспертные проверки. Рассматриваемые инциденты квалифицируются как террористические акты, совершенные с использованием современных технологий и под внешним контролем. Сейчас личности прямых исполнителей пока не установлены, однако соответствующие оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, подчеркнул глава СК.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Его конструкции рухнули на проходивший в этот момент под ним пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. По предварительным данным, погибли семь человек, свыше 100 получили ранения.
В ту же ночь в Курской области на 48-м километре автодороги Тросна — Калиновка также было зафиксировано обрушение железнодорожного моста во время прохождения грузового локомотива. В результате происшествия травмы получили трое сотрудников поездной бригады. Кроме того, днем 1 июня на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области в ходе проверки железнодорожной инфраструктуры с помощью специализированной техники были выявлены повреждения железнодорожного полотна. Пострадавших нет.
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