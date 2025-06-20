Востоковед-политолог Елена Супонина: у Ирана нет цели создать ядерное оружие

20 июня 2025 в 19:11 Размер текста - 17 +

Политолог считает, что у Ирана не было цели создать ядерное оружие URA.RU Востоковед считает, что в Тегеране работали над мирным атомом для обеспечения энергии и использования его в медицине. Но эти цели могут измениться из-за конфликта с Израилем. «Есть спекуляции на тему того, что нынешняя израильская операция, наоборот, подтолкнет иранское военное командование к ускорению работ над атомом — с тем, чтобы, может быть, подойти к пороговому состоянию. Это состояние, когда за считанное время можно создать ядерное оружие. Для этого надо сменить доктрину, издать другую религиозную фетву, возможно. Такие предложения уже звучат в Иране. Но обращаю внимание, что они звучат как раз из-за обострения с Израилем. Так что, если израильтяне преследовали цель ограничить иранскую программу, то, похоже, получается пока наоборот», — говорит Елена Супонина. В новом выпуске шоу «По фактам» рассказываем, что послужило причиной начала конфликта и почему для Трампа это личная история. Смотрите в VK Видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Востоковед считает, что в Тегеране работали над мирным атомом для обеспечения энергии и использования его в медицине. Но эти цели могут измениться из-за конфликта с Израилем. «Есть спекуляции на тему того, что нынешняя израильская операция, наоборот, подтолкнет иранское военное командование к ускорению работ над атомом — с тем, чтобы, может быть, подойти к пороговому состоянию. Это состояние, когда за считанное время можно создать ядерное оружие. Для этого надо сменить доктрину, издать другую религиозную фетву, возможно. Такие предложения уже звучат в Иране. Но обращаю внимание, что они звучат как раз из-за обострения с Израилем. Так что, если израильтяне преследовали цель ограничить иранскую программу, то, похоже, получается пока наоборот», — говорит Елена Супонина. В новом выпуске шоу «По фактам» рассказываем, что послужило причиной начала конфликта и почему для Трампа это личная история. Смотрите в VK Видео.