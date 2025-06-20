Востоковед-политолог Елена Супонина: у Ирана нет цели создать ядерное оружие

Востоковед считает, что в Тегеране работали над мирным атомом для обеспечения энергии и использования его в медицине. Но эти цели могут измениться из-за конфликта с Израилем.
«Есть спекуляции на тему того, что нынешняя израильская операция, наоборот, подтолкнет иранское военное командование к ускорению работ над атомом — с тем, чтобы, может быть, подойти к пороговому состоянию. Это состояние, когда за считанное время можно создать ядерное оружие. Для этого надо сменить доктрину, издать другую религиозную фетву, возможно. Такие предложения уже звучат в Иране. Но обращаю внимание, что они звучат как раз из-за обострения с Израилем. Так что, если израильтяне преследовали цель ограничить иранскую программу, то, похоже, получается пока наоборот», — говорит Елена Супонина.
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