20 июня 2025

Трамп отказался просить Израиль об остановке ударов по Ирану

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Израиль продолжить бить по Ирану
Израиль продолжить бить по Ирану Фото:

Президент США Дональд Трамп не намерен обращаться к Израилю с просьбой прекратить удары по Ирану. Об этом глава Белого дома сообщил 20 июня в беседе с журналистами в аэропорту штата Нью-Джерси.

«Я думаю, такой запрос (о приостановке ударов по Ирану — прим. URA.RU) сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг военной операции Израиля против Ирана. Его слова приводят журналисты Fox News.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, объяснив свои действия необходимостью противодействовать предполагаемой тайной военно-ядерной программе Тегерана. В ходе воздушных бомбардировок и диверсионных рейдов были нанесены удары по ряду объектов.

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Президент США Дональд Трамп не намерен обращаться к Израилю с просьбой прекратить удары по Ирану. Об этом глава Белого дома сообщил 20 июня в беседе с журналистами в аэропорту штата Нью-Джерси. «Я думаю, такой запрос (о приостановке ударов по Ирану — прим. URA.RU) сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг военной операции Израиля против Ирана. Его слова приводят журналисты Fox News. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, объяснив свои действия необходимостью противодействовать предполагаемой тайной военно-ядерной программе Тегерана. В ходе воздушных бомбардировок и диверсионных рейдов были нанесены удары по ряду объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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