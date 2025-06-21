Reuters: американцы бегут с территории Ирана

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Сотни граждан США покинули Иран
Сотни граждан США покинули Иран Фото:

Сотни граждан США покинули территорию Ирана наземным путем за последнюю неделю на фоне эскалации военного конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сотни американских граждан покинули Иран наземным путем за последнюю неделю с момента начала воздушной войны между Исламской Республикой и Израилем. В то время как многие уехали без проблем, „многочисленные“ граждане столкнулись с „задержками и притеснениями“ при попытке покинуть страну», — сообщило агентство со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента. 

Ранее США уже начали эвакуацию своих граждан из Израиля из-за обострения конфликта с Ираном, сопровождавшегося взаимными ракетными обстрелами и авиаударами. Посольство США в Израиле сообщало о специальных эвакуационных рейсах и призывало американцев регистрироваться в программе STEP для получения информации о вывозе. Решение об эвакуации было принято после сообщений о возможном прямом вмешательстве США в конфликт.

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Сотни граждан США покинули территорию Ирана наземным путем за последнюю неделю на фоне эскалации военного конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters. «Сотни американских граждан покинули Иран наземным путем за последнюю неделю с момента начала воздушной войны между Исламской Республикой и Израилем. В то время как многие уехали без проблем, „многочисленные“ граждане столкнулись с „задержками и притеснениями“ при попытке покинуть страну», — сообщило агентство со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента.  Ранее США уже начали эвакуацию своих граждан из Израиля из-за обострения конфликта с Ираном, сопровождавшегося взаимными ракетными обстрелами и авиаударами. Посольство США в Израиле сообщало о специальных эвакуационных рейсах и призывало американцев регистрироваться в программе STEP для получения информации о вывозе. Решение об эвакуации было принято после сообщений о возможном прямом вмешательстве США в конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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