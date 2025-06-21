Успеть еще можно: садовод раскрыла, что еще можно посадить на огороде

В июле садоводы могут приступать к посеву петрушки и одной из разновидностей редьки — дайкона, а также ботвы моркови и свеклы на газонах. Однако в этот период не рекомендует высаживать укроп, сообщила садовод Надежда Воронова.
«Петрушку можно сеять, чтобы она к осени была бодрая. Также можно сеять редис, который не реагирует на длину дня», — объяснила Воронова. Ее слова передает «Подмосковье сегодня».
Эксперт также рекомендовала высаживать в этот период горчицу. Однако при этом нужно учитывать переменчивые погодные условия при выращивании зелени и овощных культур. По словам Надежды Вороновой, в июле трудно выращивать зелень из-за сквозняков, но вторая половина месяца отлично подходит для посадки дайкона.
Помимо прочего, в жарких регионах можно выращивать ранние сорта арбузов, чтобы уже с конца лета до середины осени собирать урожай. В частности, этот сорт выращивают в Средней полосе России и южных районах. Поздние сорта арбузов будут созревать до 140 дней — вплоть до ноября. В связи с этим их высаживают в южных регионах РФ, там довольно рано становится жарко.
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