Успеть еще можно: садовод раскрыла, что еще можно посадить на огороде

Садовод Воронова: в июле дачники могут высаживать дайкон и петрушку
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Июль - время для посадки дайкона и петрушки, рассказала Воронова
Июль - время для посадки дайкона и петрушки, рассказала Воронова Фото:

В июле садоводы могут приступать к посеву петрушки и одной из разновидностей редьки — дайкона, а также ботвы моркови и свеклы на газонах. Однако в этот период не рекомендует высаживать укроп, сообщила садовод Надежда Воронова.

«Петрушку можно сеять, чтобы она к осени была бодрая. Также можно сеять редис, который не реагирует на длину дня», — объяснила Воронова. Ее слова передает «Подмосковье сегодня»

Эксперт также рекомендовала высаживать в этот период горчицу. Однако при этом нужно учитывать переменчивые погодные условия при выращивании зелени и овощных культур. По словам Надежды Вороновой, в июле трудно выращивать зелень из-за сквозняков, но вторая половина месяца отлично подходит для посадки дайкона. 

Помимо прочего, в жарких регионах можно выращивать ранние сорта арбузов, чтобы уже с конца лета до середины осени собирать урожай. В частности, этот сорт выращивают в Средней полосе России и южных районах. Поздние сорта арбузов будут созревать до 140 дней — вплоть до ноября. В связи с этим их высаживают в южных регионах РФ, там довольно рано становится жарко. 

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В июле садоводы могут приступать к посеву петрушки и одной из разновидностей редьки — дайкона, а также ботвы моркови и свеклы на газонах. Однако в этот период не рекомендует высаживать укроп, сообщила садовод Надежда Воронова. «Петрушку можно сеять, чтобы она к осени была бодрая. Также можно сеять редис, который не реагирует на длину дня», — объяснила Воронова. Ее слова передает «Подмосковье сегодня».  Эксперт также рекомендовала высаживать в этот период горчицу. Однако при этом нужно учитывать переменчивые погодные условия при выращивании зелени и овощных культур. По словам Надежды Вороновой, в июле трудно выращивать зелень из-за сквозняков, но вторая половина месяца отлично подходит для посадки дайкона.  Помимо прочего, в жарких регионах можно выращивать ранние сорта арбузов, чтобы уже с конца лета до середины осени собирать урожай. В частности, этот сорт выращивают в Средней полосе России и южных районах. Поздние сорта арбузов будут созревать до 140 дней — вплоть до ноября. В связи с этим их высаживают в южных регионах РФ, там довольно рано становится жарко. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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