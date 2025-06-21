Российским силовым структурам удалось получить пароли от основной почты нового командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом сообщили в силовых органах РФ. Уточняется, что основной почтовый домен, используемый украинским военачальником, зарегистрирован на российском сервисе.
«Апостол Олег Орестович. Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, <…> раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко», — передает ТАСС. Сообщается, что Олег выбрал фамилию своего отчима, Ореста Владимировича Апостола. Его мать, Людмила Олеговна, и сестра, Наталья Арестовна, занимаются продажей косметики известной фирмы.
Собеседник агентства также отметил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ на Сумском направлении сталкиваются с трудностями при закупке налбуфина — сильнодействующего обезболивающего. С июня 2025 года препарат отпускается в аптеках Украины только по электронным рецептам, что ограничивает доступ волонтеров и даже военных врачей к нему для нужд подразделений.
Олег Апостол был назначен командующим группировкой ВСУ на Сумском направлении в начале 2025 года, сменив предыдущего руководителя после серии неудачных операций. Сумское направление остается зоной активных военных действий, где ВСУ сталкиваются с регулярными атаками российских сил, начавшимися в мае 2025 года в рамках создания буферной зоны вдоль границы.
Город Сумы служит административным центром Сумской области, находящейся на северо-востоке Украины. В настоящее время численность населения города составляет свыше 268 тысяч человек. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями Российской Федерации. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, допустил возможность установления контроля над Сумами, а также отметил, что глубина так называемой буферной зоны безопасности в данном регионе достигает от восьми до двенадцати километров.
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