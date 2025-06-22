22 июня 2025

Глава МИД Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава МИД Ирана прибыл в Москву для консультаций с Путиным
Глава МИД Ирана прибыл в Москву для консультаций с Путиным Фото:

Министр иностранных дел Ирана прибыл с рабочим визитом в Москву, где планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы, связанные с недавними ударами Израиля и США по территории Исламской Республики. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на дипломатические источники.

«Во время этого визита министр иностранных дел Ирана обсудит с российскими официальными лицами последние события в регионе, в том числе удары, нанесенные по Ирану Израилем и Соединенными Штатами», — приводит агентство слова представителя МИД Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о своей предстоящей поездке в Москву. Согласно распространенной информации, глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что намерен вылететь в российскую столицу в течение сегодняшнего дня. В сообщении также отмечается, что на 23 июня запланированы переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Аракчи обратил особое внимание на то, что взаимодействие между Ираном и Россией носит стратегический характер, напоминает RT.

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Министр иностранных дел Ирана прибыл с рабочим визитом в Москву, где планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы, связанные с недавними ударами Израиля и США по территории Исламской Республики. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на дипломатические источники. «Во время этого визита министр иностранных дел Ирана обсудит с российскими официальными лицами последние события в регионе, в том числе удары, нанесенные по Ирану Израилем и Соединенными Штатами», — приводит агентство слова представителя МИД Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о своей предстоящей поездке в Москву. Согласно распространенной информации, глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что намерен вылететь в российскую столицу в течение сегодняшнего дня. В сообщении также отмечается, что на 23 июня запланированы переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Аракчи обратил особое внимание на то, что взаимодействие между Ираном и Россией носит стратегический характер, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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