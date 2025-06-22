Турция готовит маршруты на случай закрытия Ормузского пролива

Турция готовится к возможному закрытию Ормузского пролива, ускоряя развитие стратегических транспортных маршрутов «Средний коридор» и «Путь развития». Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу, его слова приводит газета Hurriyet.
«Нам необходимо иметь сухопутные и морские пути на случай закрытия Ормузского пролива. Поэтому мы делаем все необходимое в плане реализации проектов „Средний коридор“ и „Путь развития“. По нашей территории проходит 2,1 тыс. км „Пути развития“, мы вложим в него около $24 млрд. Мы также стремимся укрепить Средний коридор, 2,2 тыс. км которого проходит через нашу территорию. Мы завершили строительство его определенных участков», — сказал Уралоглу. По словам министра, регион Персидского залива, через который проходит Ормузский пролив, играет ключевую роль в мировой энергетике, поскольку там расположены крупнейшие экспортеры нефти и газа. В связи с этим Анкара считает необходимым диверсифицировать логистические пути на случай возможного закрытия пролива.
Как отметил министр, после завершения строительства «Пути развития» срок доставки грузов из Турции в Европу сократится до 25 дней. По маршруту «Среднего коридора» этот срок составит 13 дней. Реализация данных проектов позволит Турции повысить свою роль в международной логистике и обеспечить устойчивость транспортных потоков в условиях потенциальных геополитических рисков на Ближнем Востоке.
Глава Госдепа США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News заявил, что потенциальное перекрытие Ираном Ормузского пролива будет рассматриваться как значительное обострение ситуации. По его словам, подобные действия неизбежно приведут к ответным шагам со стороны Соединенных Штатов, а также должны вызвать реакцию других государств. Рубио подчеркнул, что для самого Ирана блокировка пролива обернется «экономическим самоубийством». Американский дипломат добавил, что Вашингтон обращается к Пекину с призывом оказать влияние на Тегеран, чтобы предотвратить возможное ограничение судоходства в Ормузском проливе, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.