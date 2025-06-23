Shot: удавы проникают в номера туристов на Кубе

В последние недели туристы на Кубе столкнулись с массовым появлением удавов на территории отелей. Змеи свободно заползают в бары, рестораны, а иногда и в номера.
«Удавы заполонили отели на Кубе», — пишет telegram-канал Shot. Многие туристы боятся открывать балконы и покидать свои номера. По их рассказам, удавы встречаются не только на открытых пространствах, но и в бассейнах, где могут поджидать ничего не подозревающих отдыхающих. В случае обнаружения змей гости вынуждены обращаться за помощью к персоналу, который ловит рептилий вручную и выносит их за пределы отеля.
Ранее подобные случаи были редкостью, и удавов можно было встретить только за пределами туристических зон. Однако в этом году змеи, по-видимому, освоили новые территории. Кубинские удавы не являются ядовитыми — у них отсутствуют ядовитые железы. Тем не менее, эти змеи могут достигать длины до 3 метров и способны укусить человека в случае опасности или при попытке контакта.
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