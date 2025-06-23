Иран приготовился ответить на удары США по ядерным объектам

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Вооруженные силы Ирана получили право на действия против американских интересов
Вооруженные силы Ирана получили право на действия против американских интересов Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Действия Вашингтона «развязали руки» исламской республике, теперь Тегеран считает себя вправе принять ответные меры против американских интересов и военных объектов. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.

«Преступная Америка <...> развязала руки воинам ислама в вооруженных силах», — приводит текст заявления Мусави иранская гостелерадиокомпания. Мусави подчеркнул, что воины Ирана получили право на действия против американских интересов.

Накануне Соединенные Штаты нанесли удары по объектам, связанным с иранской ядерной программой. В Тегеране подобные действия расценили как акт агрессии и нарушение международного права.

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Действия Вашингтона «развязали руки» исламской республике, теперь Тегеран считает себя вправе принять ответные меры против американских интересов и военных объектов. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави. «Преступная Америка <...> развязала руки воинам ислама в вооруженных силах», — приводит текст заявления Мусави иранская гостелерадиокомпания. Мусави подчеркнул, что воины Ирана получили право на действия против американских интересов. Накануне Соединенные Штаты нанесли удары по объектам, связанным с иранской ядерной программой. В Тегеране подобные действия расценили как акт агрессии и нарушение международного права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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