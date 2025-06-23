Иран приготовился ответить на удары США по ядерным объектам

Действия Вашингтона «развязали руки» исламской республике, теперь Тегеран считает себя вправе принять ответные меры против американских интересов и военных объектов. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.
«Преступная Америка <...> развязала руки воинам ислама в вооруженных силах», — приводит текст заявления Мусави иранская гостелерадиокомпания. Мусави подчеркнул, что воины Ирана получили право на действия против американских интересов.
Накануне Соединенные Штаты нанесли удары по объектам, связанным с иранской ядерной программой. В Тегеране подобные действия расценили как акт агрессии и нарушение международного права.
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