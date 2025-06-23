В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Москва выражает серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после недавних ударов США по Ирану. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.
«Произошло увеличение числа участников, точнее, уже произошло. Новый виток эскалации в регионе. Сейчас предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли ряда опасностей. Это все вопросы, которые не могут не вызывать обеспокоенности», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
США ударили по ядерным объектам Ирана 22 июня. На следующий день американский президент Дональд Трамп написал, что все объекты были успешно поражены. «В яблочко», — написал он тогда в своих соцсетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.