В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Песков: Россия обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке после ударов США
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В Кремле обеспокоены участием США в конфликте на Ближнем Востоке
В Кремле обеспокоены участием США в конфликте на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Москва выражает серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после недавних ударов США по Ирану. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.

«Произошло увеличение числа участников, точнее, уже произошло. Новый виток эскалации в регионе. Сейчас предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли ряда опасностей. Это все вопросы, которые не могут не вызывать обеспокоенности», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

США ударили по ядерным объектам Ирана 22 июня. На следующий день американский президент Дональд Трамп написал, что все объекты были успешно поражены. «В яблочко», — написал он тогда в своих соцсетях. 

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Москва выражает серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после недавних ударов США по Ирану. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам. «Произошло увеличение числа участников, точнее, уже произошло. Новый виток эскалации в регионе. Сейчас предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами, нет ли ряда опасностей. Это все вопросы, которые не могут не вызывать обеспокоенности», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.  США ударили по ядерным объектам Ирана 22 июня. На следующий день американский президент Дональд Трамп написал, что все объекты были успешно поражены. «В яблочко», — написал он тогда в своих соцсетях. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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