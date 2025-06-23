В Кремле раскрыли, когда наступит момент встречи Путина и Трампа

Момент для встречи президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа наступит только после того, как по итогам экспертных переговоров в Стамбуле будут выработаны соответствующие решения и договоренности в контексте украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В целом как предтечу такой встречи [Путина и Трампа] можно рассматривать эти экспертные переговоры в Стамбуле. В результате этих переговоров нам еще предстоит выяснить позицию сторон. Наша позиция последовательна, хорошо известна, ее неоднократно повторял наш глава государства. Она изложена в проекте меморандума. Только после того, как в результате будут выработаны решения и договоренности, тогда наступит момент о встрече президента», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали важность прямых контактов между Москвой и Вашингтоном для урегулирования международных проблем. Встреча Путина и Трампа может состояться при наличии конкретных договоренностей, которые позволят обеспечить конструктивный диалог между двумя странами, отмечали до этого в Кремле.
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