В Кремле рассказали о тесной связи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп имеют связь, которая позволяет им оперативно созваниваться
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Дональд Трамп имеют тесную связь друг с другом как политики, подчеркнул Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дональд Трамп имеют тесную связь друг с другом как политики, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поддерживают тесный контакт и имеют возможность оперативно обмениваться сообщениями при необходимости по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«У президентов [РФ и США] есть договоренности и понимание, что в случае необходимости они открыты для моментальных телефонных звонков друг другу. <...> Такая возможность существует, есть каналы закрытой связи. Это самые надежные и защищенные способы для обмена информацией», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос журналистов о наличии конфиденциальной связи между лидерами двух стран, аналогичной той, что существовала во времена Карибского кризиса между Джоном Кеннеди и Никитой Хрущевым.

До этого Песков пояснил, когда произойдет личная встреча глав государств. По его словам, для этого Россия и Украина должны проработать определенные вопросы в ходе переговоров в Стамбуле. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поддерживают тесный контакт и имеют возможность оперативно обмениваться сообщениями при необходимости по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «У президентов [РФ и США] есть договоренности и понимание, что в случае необходимости они открыты для моментальных телефонных звонков друг другу. <...> Такая возможность существует, есть каналы закрытой связи. Это самые надежные и защищенные способы для обмена информацией», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос журналистов о наличии конфиденциальной связи между лидерами двух стран, аналогичной той, что существовала во времена Карибского кризиса между Джоном Кеннеди и Никитой Хрущевым. До этого Песков пояснил, когда произойдет личная встреча глав государств. По его словам, для этого Россия и Украина должны проработать определенные вопросы в ходе переговоров в Стамбуле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...