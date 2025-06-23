В Кремле рассказали о тесной связи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поддерживают тесный контакт и имеют возможность оперативно обмениваться сообщениями при необходимости по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У президентов [РФ и США] есть договоренности и понимание, что в случае необходимости они открыты для моментальных телефонных звонков друг другу. <...> Такая возможность существует, есть каналы закрытой связи. Это самые надежные и защищенные способы для обмена информацией», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос журналистов о наличии конфиденциальной связи между лидерами двух стран, аналогичной той, что существовала во времена Карибского кризиса между Джоном Кеннеди и Никитой Хрущевым.
До этого Песков пояснил, когда произойдет личная встреча глав государств. По его словам, для этого Россия и Украина должны проработать определенные вопросы в ходе переговоров в Стамбуле.
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