Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Кремле, на которой была выражена поддержка Ирану на фоне продолжающихся военных атак со стороны Израиля и США. Обе стороны выразили надежду на скорое урегулирование конфликта и подчеркнули необходимость международного сотрудничества для восстановления мира и стабильности в регионе.
«Россия предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу», — заявил президент РФ. Трансляция мероприятия проходила на канале «Россия 24». Российский лидер также назвал последние удары по Ирану «неспровоцированной агрессией, которая не имеет оправдания».
«Эти действия не имеют под собой никаких оснований и никаких оправданий», — подчеркнул Путин. Президент также упомянул, что провел телефонные разговоры с президентами США и Ирана, а также премьер-министром Израиля и президентом ОАЭ, чтобы обсудить текущую ситуацию.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как с 13 июня Израиль начал ежедневные атаки на Иран, целью которых было уничтожение ракетной и ядерной программ страны. Конфликт усугубился после того, как США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.
Последний раз Путин встречался с Арагчи 17 апреля, где обсуждались вопросы продвижения двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене. Сегодняшняя встреча стала продолжением диалога по укреплению связей между двумя странами и поиском путей для разрешения регионального кризиса.
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