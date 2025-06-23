Песков раскрыл главную тему переговоров Путина и Арагчи

В ходе недавней встречи в Кремле президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудили вопросы, касающиеся возможных путей выхода ситуации на Ближнем Востоке в мирное русло. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Обсуждались разные вопросы, прежде всего в контексте возможных перспектив выхода в мирное русло. Там совершенно разные позиции на этот счет присутствуют у сторон конфликта», — отметил Песков. Его цитату приводит РИА Новости.
Он также добавил, что президент России во время встречи выразил мнение о неоправданности неспровоцированной агрессии против Ирана, подчеркнув отсутствие каких-либо оснований или оправданий для таких действий. Встреча Путина и Арагчи подчеркивает стремление России к активной роли в поиске мирных решений для текущих конфликтов на Ближнем Востоке.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как с 13 июня Израиль начал ежедневные атаки на Иран, а США нанесли удары по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня. Предыдущая встреча Путина и Арагчи состоялась 17 апреля и была посвящена развитию двусторонних отношений и региональному сотрудничеству. Текущие переговоры стали продолжением усилий по поиску мирного решения конфликта и укреплению российско-иранских связей.
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