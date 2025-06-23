Посольство США в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах

Посольство США в Катаре выступило с предупреждением для американских граждан, находящихся в стране, рекомендуя им укрыться в бомбоубежищах до дальнейших указаний. Это решение было вызвано информацией о возможной угрозе удара по американским военным объектам в Катаре со стороны Ирана.
«В качестве меры предосторожности мы рекомендуем гражданам США укрыться в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС. Также сообщается, что авиарегулятор США проинформировал о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд в Катаре.
«Катар заявил в понедельник, что временно закрыл свое воздушное пространство, через несколько часов после того, как власти США и Великобритании связались со своими гражданами, порекомендовав им укрыться на месте до дальнейшего уведомления», — пишет Reuters. На территории Катара расположена авиабаза Аль-Удейд, являющаяся самой крупной военной базой Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Этот объект выполняет функции передового командного пункта Центрального командования ВС США и обеспечивает размещение приблизительно 10 тысяч американских военных.
Ранее все американские военные базы на Ближнем Востоке были приведены в полную боевую готовность из-за роста напряженности на фоне ядерных переговоров с Ираном. Госдепартамент США уже готовит распоряжение об эвакуации персонала из посольства в Багдаде и разрешил добровольный выезд сотрудников из дипмиссий в Бахрейне и Кувейте из-за риска дестабилизации в регионе.
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