Российские военные обманули ВСУ, используя надувных кукол из секс-шопа. Видео

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Манекены могли бы отвлечь внимание украинских военных
Манекены могли бы отвлечь внимание украинских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные использовали надувных кукол из секс-шопа для создания ложных целей на поле боя. Об этом URA.RU рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

По словам Гагина, в начале специальной военной операции в одном из магазинов для взрослых были обнаружены надувные куклы. После шуток и обсуждений возникла идея использовать их в качестве имитации живой силы противника. Манекены могли бы отвлечь внимание украинских военных и спровоцировать расход боеприпасов по ложным целям.

Главная сложность заключалась в том, что надувные куклы не излучают тепло, а значит, остаются невидимыми для тепловизоров, которыми активно пользуются современные армии. Однако и здесь российские военные проявили изобретательность, начав использовать различные подогревающие элементы.

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Российские военные использовали надувных кукол из секс-шопа для создания ложных целей на поле боя. Об этом URA.RU рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам Гагина, в начале специальной военной операции в одном из магазинов для взрослых были обнаружены надувные куклы. После шуток и обсуждений возникла идея использовать их в качестве имитации живой силы противника. Манекены могли бы отвлечь внимание украинских военных и спровоцировать расход боеприпасов по ложным целям. Главная сложность заключалась в том, что надувные куклы не излучают тепло, а значит, остаются невидимыми для тепловизоров, которыми активно пользуются современные армии. Однако и здесь российские военные проявили изобретательность, начав использовать различные подогревающие элементы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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