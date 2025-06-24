Российские военные использовали надувных кукол из секс-шопа для создания ложных целей на поле боя. Об этом URA.RU рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам Гагина, в начале специальной военной операции в одном из магазинов для взрослых были обнаружены надувные куклы. После шуток и обсуждений возникла идея использовать их в качестве имитации живой силы противника. Манекены могли бы отвлечь внимание украинских военных и спровоцировать расход боеприпасов по ложным целям.
Главная сложность заключалась в том, что надувные куклы не излучают тепло, а значит, остаются невидимыми для тепловизоров, которыми активно пользуются современные армии. Однако и здесь российские военные проявили изобретательность, начав использовать различные подогревающие элементы.
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