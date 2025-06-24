Челябинцев на выходных зовут в конные походы, горы и на деревенскую сыроварню

24 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В выходные челябинцам предлагают отправить в горы и на речные прогулки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на выходных 28 и 29 июня запланированы походы в горы, однодневные поездки в соседние регионы, конные прогулки и дегустации на деревенских сыроварнях. В подборке URA.RU — маршруты автобусных туров: от активного отдыха на природе до экскурсий по историческим местам. Горные маршруты и треккинг Любителей активного отдыха ждет однодневный тур на Зюраткуль. Восхождение на хребет высотой 1175 метров займет около 12 часов. В программу входит трансфер из Челябинска, услуги гида и входной билет в нацпарк. Стоимость для взрослых — 3500 рублей, для детей и пенсионеров — 3200 рублей. Другой популярный маршрут — Большая Каменная река Таганая. Пешая прогулка протяженностью 10 км позволит увидеть одно из природных чудес Урала — гигантское каменное русло. Поездка стоит 2400 рублей. Экскурсии по озерам Из Челябинска отправится автобусный тур на Тургояк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Менее активный, но не менее живописный отдых предлагают на озере Тургояк с посещением острова Веры. Гости отправятся на остров на тримаране или яхте, а после экскурсии будет свободное время на пляже и прогулка на гору Инышко. Поездка пройдет 28 июня и обойдется в 6000 рублей. Из Челябинска в соседнюю Башкирию 29 июня состоится тур на озеро Калкан с подъемом на гору Калкан-Тау и экскурсией к Ахуновским менгирам. В программе также — обед и экскурсия по мараловой ферме. Стоимость поездки — 5000 рублей. Путешествия в города и к историческим местам В Пермь организуют экскурсионный тур из Челябинска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С 27 по 29 июня челябинцам предлагают отправиться в Пермь с посещением Каменного города и съемочных площадок фильма «Сердце Пармы». Тур рассчитан на три дня, с проживанием в отеле, обзорной экскурсией по Перми, речной прогулкой и программой в Пермском крае. Стоимость —14 800 рублей для взрослых. В воскресенье, 29 июня, состоится поездка в Каменск-Уральский. Туристы посетят Колокольный завод, краеведческий музей, совершат прогулку на речном кораблике по реке Исеть. Стоимость экскурсии — 2800 рублей. Сплавы и путешествия по рекам Двухдневный сплав по реке Ай запланирован на 28—29 июня. В программе — катамараны, ночевка в палатках, экскурсии по пещерам и Притесам. Стоимость тура — 7700 рублей с человека, включая аренду снаряжения, питание и страховку. Конные походы Конные походы организуют в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поклонникам верховой езды предлагают поход по берегу озера Шершни. Маршрут проложен от конноспортивного клуба «Буян» до деревни Сосновка и обратно. Общая протяженность пути — около 20 км. Принять участие в походе можно 28 и 29 июня, стоимость — 6500 рублей на человека. Загородные туры с дегустациями Для гурманов и любителей этнографических экскурсий организован тур «Алга аулга», который пройдет 28 июня. За один день участники побывают в трех деревнях Кунашакского района, продегустируют местные продукты, побывают на пасеке, осетровой ферме и сыроварне. Стоимость поездки — 3600 рублей. Тур на Аркаим Погружение в древнюю историю Урала предлагает двухдневный тур на Аркаим 28—29 июня. В программе — экскурсия по древнему поселению, ночевка в гостевом доме и свободное время для самостоятельного изучения местности. Стоимость поездки — 6400 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на выходных 28 и 29 июня запланированы походы в горы, однодневные поездки в соседние регионы, конные прогулки и дегустации на деревенских сыроварнях. В подборке URA.RU — маршруты автобусных туров: от активного отдыха на природе до экскурсий по историческим местам. Любителей активного отдыха ждет однодневный тур на Зюраткуль. Восхождение на хребет высотой 1175 метров займет около 12 часов. В программу входит трансфер из Челябинска, услуги гида и входной билет в нацпарк. Стоимость для взрослых — 3500 рублей, для детей и пенсионеров — 3200 рублей. Другой популярный маршрут — Большая Каменная река Таганая. Пешая прогулка протяженностью 10 км позволит увидеть одно из природных чудес Урала — гигантское каменное русло. Поездка стоит 2400 рублей. Менее активный, но не менее живописный отдых предлагают на озере Тургояк с посещением острова Веры. Гости отправятся на остров на тримаране или яхте, а после экскурсии будет свободное время на пляже и прогулка на гору Инышко. Поездка пройдет 28 июня и обойдется в 6000 рублей. Из Челябинска в соседнюю Башкирию 29 июня состоится тур на озеро Калкан с подъемом на гору Калкан-Тау и экскурсией к Ахуновским менгирам. В программе также — обед и экскурсия по мараловой ферме. Стоимость поездки — 5000 рублей. С 27 по 29 июня челябинцам предлагают отправиться в Пермь с посещением Каменного города и съемочных площадок фильма «Сердце Пармы». Тур рассчитан на три дня, с проживанием в отеле, обзорной экскурсией по Перми, речной прогулкой и программой в Пермском крае. Стоимость —14 800 рублей для взрослых. В воскресенье, 29 июня, состоится поездка в Каменск-Уральский. Туристы посетят Колокольный завод, краеведческий музей, совершат прогулку на речном кораблике по реке Исеть. Стоимость экскурсии — 2800 рублей. Двухдневный сплав по реке Ай запланирован на 28—29 июня. В программе — катамараны, ночевка в палатках, экскурсии по пещерам и Притесам. Стоимость тура — 7700 рублей с человека, включая аренду снаряжения, питание и страховку. Поклонникам верховой езды предлагают поход по берегу озера Шершни. Маршрут проложен от конноспортивного клуба «Буян» до деревни Сосновка и обратно. Общая протяженность пути — около 20 км. Принять участие в походе можно 28 и 29 июня, стоимость — 6500 рублей на человека. Для гурманов и любителей этнографических экскурсий организован тур «Алга аулга», который пройдет 28 июня. За один день участники побывают в трех деревнях Кунашакского района, продегустируют местные продукты, побывают на пасеке, осетровой ферме и сыроварне. Стоимость поездки — 3600 рублей. Погружение в древнюю историю Урала предлагает двухдневный тур на Аркаим 28—29 июня. В программе — экскурсия по древнему поселению, ночевка в гостевом доме и свободное время для самостоятельного изучения местности. Стоимость поездки — 6400 рублей.