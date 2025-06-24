Трамп собрался «заключить сделку» с Россией

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил заинтересованность в «заключении сделки» с Россией. В ходе беседы с представителями СМИ на борту самолета, следовавшего на саммит НАТО в Нидерландах, американскому президенту был задан вопрос относительно формулировок, касающихся России, которые могут быть включены в итоговое коммюнике (официальное сообщение по вопросам, имеющим важное значение, например о переговорах между государствами — прим. URA.RU) встречи лидеров стран-участниц альянса.
«Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: „Могу я помочь вам с Ираном?“ Я ответил: „Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами“. И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — сказал Трамп. Его слова публикует ТАСС.
Ранее стало известно, что после саммита НАТО США и страны Евросоюза могут сократить военную помощь Киеву. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, уедет из Нидерландов без обещаний о помощи или поставок нового вооружения. И это несмотря на то, что имеющиеся у Киева ресурсы уже заканчиваются, пишет «Царьград».
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