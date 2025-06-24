Украинские диверсанты принарядились, чтобы не попасться русским солдатам

В течение последних суток в приграничных районах Курской области были задержаны несколько украинских военных, находившихся на территории региона в гражданской одежде. Об этом сообщил telegram-канал «Северный ветер»
«За сутки задержаны несколько украинских оккупантов, перемещавшихся в приграничье в гражданской одежде», — написал telegram-канал. Там отметили, что на границе Курской и Сумской областей украинские военнослужащие пытались выдать себя за местных жителей, случайно оказавшихся в приграничной зоне.
Их объяснения носили абсурдный характер — от посещения свадьбы до попытки дезертировать. В настоящий момент установлено, что подобные случаи носят системный характер, и под видом гражданских могут действовать украинские диверсанты. Проводятся следственные мероприятия, видеозаписи допросов будут опубликованы после их завершения.
Ранее боец 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным «Руль» сообщил, что украинские военные предпринимают попытки сдаться российским военнослужащим, маскируясь под гражданское население. По его словам, для этого они уничтожают свои удостоверения личности и военные документы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.