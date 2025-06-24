Украинские диверсанты принарядились, чтобы не попасться русским солдатам

В Курской области задержали диверсантов ВСУ, переодевшихся в гражданское
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Проводится допрос переодевавшихся в гражданское бойцов ВСУ
Проводится допрос переодевавшихся в гражданское бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение последних суток в приграничных районах Курской области были задержаны несколько украинских военных, находившихся на территории региона в гражданской одежде. Об этом сообщил telegram-канал «Северный ветер»

«За сутки задержаны несколько украинских оккупантов, перемещавшихся в приграничье в гражданской одежде», — написал telegram-канал. Там отметили, что на границе Курской и Сумской областей украинские военнослужащие пытались выдать себя за местных жителей, случайно оказавшихся в приграничной зоне.

Их объяснения носили абсурдный характер — от посещения свадьбы до попытки дезертировать. В настоящий момент установлено, что подобные случаи носят системный характер, и под видом гражданских могут действовать украинские диверсанты. Проводятся следственные мероприятия, видеозаписи допросов будут опубликованы после их завершения.

Ранее боец 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным «Руль» сообщил, что украинские военные предпринимают попытки сдаться российским военнослужащим, маскируясь под гражданское население. По его словам, для этого они уничтожают свои удостоверения личности и военные документы.

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В течение последних суток в приграничных районах Курской области были задержаны несколько украинских военных, находившихся на территории региона в гражданской одежде. Об этом сообщил telegram-канал «Северный ветер» «За сутки задержаны несколько украинских оккупантов, перемещавшихся в приграничье в гражданской одежде», — написал telegram-канал. Там отметили, что на границе Курской и Сумской областей украинские военнослужащие пытались выдать себя за местных жителей, случайно оказавшихся в приграничной зоне. Их объяснения носили абсурдный характер — от посещения свадьбы до попытки дезертировать. В настоящий момент установлено, что подобные случаи носят системный характер, и под видом гражданских могут действовать украинские диверсанты. Проводятся следственные мероприятия, видеозаписи допросов будут опубликованы после их завершения. Ранее боец 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным «Руль» сообщил, что украинские военные предпринимают попытки сдаться российским военнослужащим, маскируясь под гражданское население. По его словам, для этого они уничтожают свои удостоверения личности и военные документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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