«Государство-военный преступник»: Алиев выступил с обвинениями в адрес Армении

Армения — это государство-военный преступник, потому что во время второй эскалации войны в Нагорном Карабахе ее армия вела многочисленные обстрелы по населенным пунктам Азербайджана и пыталась парализовать работу энергетической сферы противника. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
«Армения, совершившая Ходжалинский геноцид, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны Гянджу, Мингячевир, Барду, Тертер, Агдам и многие населенные пункты, расположенные достаточно далеко от зоны конфликта, является государством-военным преступником», — заявил Алиев. Его слова приводит telegram-канал издания Minval Politika.
По словам главы Азербайджана, армянская сторона покушалась на энергетический сектор Баку, пытаясь парализовать его. Для этого противник запускал ракеты по городу Мингячевир. Все эти действия квалифицируются как военные преступления, отметил Ильхам Алиев. По его словам, Ереван также совершал агрессивные атаки против гражданских объектов и мирного населения Азербайджана.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна 6 октября 2025 года обрела суверенитет и независимость после признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана, произошедшего в 2022 году. Он также отклонил обвинения от оппозиционеров в том, что стал первым армянским премьером, решившимся на подобный шаг в отношении Карабаха, передает «Царьград».
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