Путин отметил госнаградами бывшего вице-губернатора, челябинских медиков и многодетную мать

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград нескольким жителям Челябинской области. Их, в частности, удостоены бывший вице-губернатор региона, медики, а также многодетная мать. Соответствующий документ 24 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Медалью ордена „Родительская слава“ отметить Ольгу Усачеву. Медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени — Ивану Сеничеву [бывший заместитель губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в 2019 году возглавил Магнитогорский молочный комбинат], заместителю генерального директора по управлению магнитогорским филиалом группы компаний „Российское Молоко“, — отмечается в документе.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением клинической больницы №8 Челябинска Татьяне Барыковой и заместителю главного врача по клинико-экспертной работе областного кожно-венерологического диспансера Марине Захаровой. Государственные награды вручены за большой вклад в развитие здравоохранения, укрепление института семьи и многолетний добросовестный труд.
Как сообщало URA.RU ранее, в День России, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил региональные награды жителям за вклад в развитие области, мужество и самоотверженность. Тогда были отмечены военные, сотрудники оборонных предприятий, медики и волонтеры, оказывающие помощь бойцам.
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