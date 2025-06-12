В День России губернатор Текслер вручил выдающимся челябинцам награды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День России вручил награды выдающимся жителям региона. Как сообщили в пресс-службе правительства области, медали челябинцы получили во время торжественного концерта.
«Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем России! Этот праздник символизирует единство, независимость и величие нашей Родины. Нам приходится вносить серьезные коррективы в наши планы, но при этом все испытания последних лет сделали Россию только сильнее. И сегодня жесткий ответ врагу дают не только бойцы за ленточкой, но и тысячи южноуральцев, работающих на оборонных предприятиях, наши волонтеры и все жители Южного Урала. Пусть наши общие усилия делают Россию сильнее, а ее граждан — счастливее», — заявил со сцены Текслер.
Глава региона наградил 12 жителей, отметив их мужество, самоотверженность и вклад в развитие Челябинской области. В числе тех, кому Текслер вручил награды — военные, медработники, сотрудники ОПК и волонтеры, оказывающие помощь бойцам.
Георгиевским Крестом IV степени наградили ефрейтора Павла Яминова, наградой «Трудовая доблесть Южного Урала» — коллектив Челябинского тракторного завода. Также к знакам отличия «За смелость и отвагу» представили майора Ямудина Алиметова, прапорщика Дениса Женихова, рядового Павла Макаровских, младшего сержанта Данила Толмачева и ефрейтора Виктора Федотова. Знаков отличия «За содействие специальной военной операции» удостоены Светлана Лаврентьева, Ирина Плешкова, Надежда Солдатенкова, Лала Суркова и Юлия Штейнбрехт.
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