В Челябинскую область без документов пытались провезти чеснок

В Челябинскую область на пункте пропуска «Бугристое» запретили ввозить более 39 тонн зелени из-за чеснока, который не был заявлен в фитосанитарном сертификате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Из-за нарушения фитосанитарного законодательства был запрещен ввоз 39 тонн зеленных культур. Машина следовала из Казахстана в Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ящиках со шпинатом, мятой, укропом, кинзой, щавелем, петрушкой, цветной капустой и руколой был обнаружен чеснок, который не заявили в фитосанитарном сертификате. Машина с товаром возвращена на территорию сопредельного государства.
На границе под Троицком ранее за два дня запретили ввоз более 76 тонн овощей и фруктов. Машину со свежей белокочанной капустой и фруктами вернули в Казахстан, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
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