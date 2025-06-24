24 июня 2025

В Челябинскую область без документов пытались провезти чеснок

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за чеснока запретили ввозить всю партию товара
Из-за чеснока запретили ввозить всю партию товара Фото:

В Челябинскую область на пункте пропуска «Бугристое» запретили ввозить более 39 тонн зелени из-за чеснока, который не был заявлен в фитосанитарном сертификате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. 

«Из-за нарушения фитосанитарного законодательства был запрещен ввоз 39 тонн зеленных культур. Машина следовала из Казахстана в Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

В ящиках со шпинатом, мятой, укропом, кинзой, щавелем, петрушкой, цветной капустой и руколой был обнаружен чеснок, который не заявили в фитосанитарном сертификате. Машина с товаром возвращена на территорию сопредельного государства.

На границе под Троицком ранее за два дня запретили ввоз более 76 тонн овощей и фруктов. Машину со свежей белокочанной капустой и фруктами вернули в Казахстан, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. 

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В Челябинскую область на пункте пропуска «Бугристое» запретили ввозить более 39 тонн зелени из-за чеснока, который не был заявлен в фитосанитарном сертификате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.  «Из-за нарушения фитосанитарного законодательства был запрещен ввоз 39 тонн зеленных культур. Машина следовала из Казахстана в Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  В ящиках со шпинатом, мятой, укропом, кинзой, щавелем, петрушкой, цветной капустой и руколой был обнаружен чеснок, который не заявили в фитосанитарном сертификате. Машина с товаром возвращена на территорию сопредельного государства. На границе под Троицком ранее за два дня запретили ввоз более 76 тонн овощей и фруктов. Машину со свежей белокочанной капустой и фруктами вернули в Казахстан, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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