Рогозин пригрозил КВН-щикам отправкой на СВО после шутки о нем

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Рогозин пообещал участникам посмеяться над их шуткой после их возвращения с СВО
Рогозин пообещал участникам посмеяться над их шуткой после их возвращения с СВО Фото:

Сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку о себе, прозвучавшую в эфире КВН. В качестве ответа сенатор пригрозил юмористам отправкой на СВО.

«Вместо унылого говна, в которое превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны „Князь Вандал Новгородский“, довезём до переднего края и пожелаем боевой удачи», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он назвал автора шутки «бесталанным чмом» и заявил, что знает, к какому военкомату приписаны участники команды. Он пообещал участникам «боевой удачи» посмеяться над их шуткой после их возвращения.

Участники команды «Негоден», выступавшие в 1/4 финала Высшей Лиги, позволили себе ироничное замечание в адрес Рогозина. Эфир с этим номером вышел около десяти дней назад. В сценке один из участников заявил, что у него появилась девушка, и он не хочет уходить. На это командир ответил: «Космос на телку не меняют!». Когда его спросили, кто так сказал, последовал ответ: «Это было в докторской Рогозина».

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Сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку о себе, прозвучавшую в эфире КВН. В качестве ответа сенатор пригрозил юмористам отправкой на СВО. «Вместо унылого говна, в которое превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны „Князь Вандал Новгородский“, довезём до переднего края и пожелаем боевой удачи», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он назвал автора шутки «бесталанным чмом» и заявил, что знает, к какому военкомату приписаны участники команды. Он пообещал участникам «боевой удачи» посмеяться над их шуткой после их возвращения. Участники команды «Негоден», выступавшие в 1/4 финала Высшей Лиги, позволили себе ироничное замечание в адрес Рогозина. Эфир с этим номером вышел около десяти дней назад. В сценке один из участников заявил, что у него появилась девушка, и он не хочет уходить. На это командир ответил: «Космос на телку не меняют!». Когда его спросили, кто так сказал, последовал ответ: «Это было в докторской Рогозина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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