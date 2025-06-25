Рогозин пригрозил КВН-щикам отправкой на СВО после шутки о нем

Сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку о себе, прозвучавшую в эфире КВН. В качестве ответа сенатор пригрозил юмористам отправкой на СВО.
«Вместо унылого говна, в которое превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны „Князь Вандал Новгородский“, довезём до переднего края и пожелаем боевой удачи», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он назвал автора шутки «бесталанным чмом» и заявил, что знает, к какому военкомату приписаны участники команды. Он пообещал участникам «боевой удачи» посмеяться над их шуткой после их возвращения.
Участники команды «Негоден», выступавшие в 1/4 финала Высшей Лиги, позволили себе ироничное замечание в адрес Рогозина. Эфир с этим номером вышел около десяти дней назад. В сценке один из участников заявил, что у него появилась девушка, и он не хочет уходить. На это командир ответил: «Космос на телку не меняют!». Когда его спросили, кто так сказал, последовал ответ: «Это было в докторской Рогозина».
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