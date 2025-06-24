Челябинский контрактник через суд взыскал с Минобороны РФ почти 200 тысяч

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) определил взыскать с Минобороны РФ в пользу контрактника почти 200 тысяч рублей. Как пояснили URA.RU в пресс-службе суда, такую сумму военному не доплатили за выполнение своих обязанностей.
«Решением суда подлежит взысканию с Министерства обороны РФ в пользу военнослужащего невыплаченное денежное довольствие в размере 177 тысяч 398 рублей 49 копеек. Решение не вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что военнослужащий был назначен на не вакантную должность. Более восьми месяцев он выполнял свои обязанности, не получая при этом в полном объеме денежного довольствия. На защиту контрактника встал военный прокурор челябинского гарнизона. Он направил в суд соответствующий иск.
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