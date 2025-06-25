Песков рассказал о возможности третьего раунда переговоров с Украиной

На данный момент Россия и Украина не ведут активного обмена мнениями по меморандумам, связанным с будущими переговорами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, стороны сосредоточены на практической реализации уже согласованных пунктов, чтобы обеспечить выполнение обязательств. Обсуждение условий и деталей третьего раунда переговоров пока не началось.
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