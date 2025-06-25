Песков рассказал о возможности третьего раунда переговоров с Украиной

Песков: Россия и Украина не обсуждают третий раунд переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стороны сосредоточены на практической реализации уже согласованных пунктов
Стороны сосредоточены на практической реализации уже согласованных пунктов Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

На данный момент Россия и Украина не ведут активного обмена мнениями по меморандумам, связанным с будущими переговорами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, стороны сосредоточены на практической реализации уже согласованных пунктов, чтобы обеспечить выполнение обязательств. Обсуждение условий и деталей третьего раунда переговоров пока не началось.

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На данный момент Россия и Украина не ведут активного обмена мнениями по меморандумам, связанным с будущими переговорами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет. В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, стороны сосредоточены на практической реализации уже согласованных пунктов, чтобы обеспечить выполнение обязательств. Обсуждение условий и деталей третьего раунда переговоров пока не началось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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