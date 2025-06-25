Над Татарстаном прогремели взрывы

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Предполагается, что взрывы связаны с работой ПВО
Предполагается, что взрывы связаны с работой ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В воздушном пространстве над Татарстаном слышны звуки взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Татарстан News со ссылкой на подписчиков. 

«В центре Казани были слышны грохот», — написал telegram-канал. Там добавили, что в регионе сработала сирена оповещения. Предположительно, это связано с работой ПВО по украинским беспилотникам.

Введен режим опасности атаки дронов, в аэропорту Казани действует план «Ковер», пишет telegram-канал Shot. Однако официальной информации на текущий момент нет.

Сегодня, 25 июня, в Забайкалье возле воинской части произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщил telegram-канал Mash. По данным депутата Госдумы Андрея Гурулева, тушение ведется с воздуха с помощью вертолетов, передает «360.ru».

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В воздушном пространстве над Татарстаном слышны звуки взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Татарстан News со ссылкой на подписчиков.  «В центре Казани были слышны грохот», — написал telegram-канал. Там добавили, что в регионе сработала сирена оповещения. Предположительно, это связано с работой ПВО по украинским беспилотникам. Введен режим опасности атаки дронов, в аэропорту Казани действует план «Ковер», пишет telegram-канал Shot. Однако официальной информации на текущий момент нет. Сегодня, 25 июня, в Забайкалье возле воинской части произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщил telegram-канал Mash. По данным депутата Госдумы Андрея Гурулева, тушение ведется с воздуха с помощью вертолетов, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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