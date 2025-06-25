Над Татарстаном прогремели взрывы

В воздушном пространстве над Татарстаном слышны звуки взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Татарстан News со ссылкой на подписчиков.
«В центре Казани были слышны грохот», — написал telegram-канал. Там добавили, что в регионе сработала сирена оповещения. Предположительно, это связано с работой ПВО по украинским беспилотникам.
Введен режим опасности атаки дронов, в аэропорту Казани действует план «Ковер», пишет telegram-канал Shot. Однако официальной информации на текущий момент нет.
Сегодня, 25 июня, в Забайкалье возле воинской части произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщил telegram-канал Mash. По данным депутата Госдумы Андрея Гурулева, тушение ведется с воздуха с помощью вертолетов, передает «360.ru».
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