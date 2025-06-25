В Челябинске полицейские оперативно задержали мужчину, избившего 12-летнего школьника. Ранее судимого челябинца доставили в следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СКР региона, сообщили URA.RU в областном главке.
«Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель, 1983 года рождения. Работа над выяснением всех обстоятельств случившего продолжается», — уточнили URA.RU в ГУ МВД.
Мама мальчика подала заявление в полицию. В СУ СКР возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Нападение на ребенка попало на камеры сети «Интерсвязь». Перед инцидентом группа детей находилась на качелях. Внезапно к ним подбежал мужчина, схватил одного из мальчиков и начал его избивать.
Нападение зафиксировала камера Интерсвязи. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Челябинск с огоньком», видно, что группа детей качается на качелях. Внезапно к ним подбегает мужчина и хватает мальчика. Он начинает душить и избивать его. В результате, как сообщает канал, школьник получил сотрясение мозга.
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