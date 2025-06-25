В Челябинске задержали мужчину, избившего школьника до сотрясения мозга. Видео

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Подозреваемого челябинца задержали и доставили на допрос
Подозреваемого челябинца задержали и доставили на допрос Фото:

В Челябинске полицейские оперативно задержали мужчину, избившего 12-летнего школьника. Ранее судимого челябинца доставили в следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СКР региона, сообщили URA.RU в областном главке.

«Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель, 1983 года рождения. Работа над выяснением всех обстоятельств случившего продолжается», — уточнили URA.RU в ГУ МВД.

Мама мальчика подала заявление в полицию. В СУ СКР возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Нападение на ребенка попало на камеры сети «Интерсвязь». Перед инцидентом группа детей находилась на качелях. Внезапно к ним подбежал мужчина, схватил одного из мальчиков и начал его избивать.

Нападение зафиксировала камера Интерсвязи. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Челябинск с огоньком», видно, что группа детей качается на качелях. Внезапно к ним подбегает мужчина и хватает мальчика. Он начинает душить и избивать его. В результате, как сообщает канал, школьник получил сотрясение мозга.

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В Челябинске полицейские оперативно задержали мужчину, избившего 12-летнего школьника. Ранее судимого челябинца доставили в следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СКР региона, сообщили URA.RU в областном главке. «Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель, 1983 года рождения. Работа над выяснением всех обстоятельств случившего продолжается», — уточнили URA.RU в ГУ МВД. Мама мальчика подала заявление в полицию. В СУ СКР возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Нападение на ребенка попало на камеры сети «Интерсвязь». Перед инцидентом группа детей находилась на качелях. Внезапно к ним подбежал мужчина, схватил одного из мальчиков и начал его избивать. Нападение зафиксировала камера Интерсвязи. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Челябинск с огоньком», видно, что группа детей качается на качелях. Внезапно к ним подбегает мужчина и хватает мальчика. Он начинает душить и избивать его. В результате, как сообщает канал, школьник получил сотрясение мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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