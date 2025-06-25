«Было оцепление»: как силовики искали свердловчанку, убившую дочь в военном городке

Силовики опрашивали знакомых 20-летней матери, которая убила новорожденную дочку и сбежала из Еланского военного городка (Камышлов, Свердловская область). Подробности трагедии, случившейся 25 июня, URA.RU рассказала ее знакомая.
«Дом, где они живут, сразу же оцепили. Ее искали везде. Опрашивали студентов техникума, где она учится, одногруппников и друзей», — сказала собеседница агентства.
По данным главы пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, подозреваемую задержали на автовокзале в Пышминском районе. Предварительно, она силой бросила дочь на диван. Малышка скончалась от черепно-мозговой травмы. Скоро фигурантке предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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