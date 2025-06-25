В прокуратуре начали проверку после взрыва газа в Ивделе

В прокуратуре Ивделя начали проверку после взрыва газовых баллонов в доме на улице Карла Маркса. В результате ЧП пострадали восемь человек, а также погибла семья, в квартире которой произошел взрыв. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«По первоначальной информации, в квартире проживали 2 человека, которые пользовались бытовым газом в баллонах. На текущий момент обнаружены тела двоих жильцов квартиры. Продолжается разбор завалов», — заявили в ведомстве.
Взрыв произошел ночью 26 июня. В результате эвакуировали 29 человек, в том числе восьмерых детей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
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