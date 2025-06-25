25 июня 2025

В прокуратуре начали проверку после взрыва газа в Ивделе

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В результате взрыва погибла семья
В результате взрыва погибла семья Фото:
новость из сюжета
В Ивделе произошел взрыв газа

В прокуратуре Ивделя начали проверку после взрыва газовых баллонов в доме на улице Карла Маркса. В результате ЧП пострадали восемь человек, а также погибла семья, в квартире которой произошел взрыв. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По первоначальной информации, в квартире проживали 2 человека, которые пользовались бытовым газом в баллонах. На текущий момент обнаружены тела двоих жильцов квартиры. Продолжается разбор завалов», — заявили в ведомстве.

Взрыв произошел ночью 26 июня. В результате эвакуировали 29 человек, в том числе восьмерых детей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

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В прокуратуре Ивделя начали проверку после взрыва газовых баллонов в доме на улице Карла Маркса. В результате ЧП пострадали восемь человек, а также погибла семья, в квартире которой произошел взрыв. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По первоначальной информации, в квартире проживали 2 человека, которые пользовались бытовым газом в баллонах. На текущий момент обнаружены тела двоих жильцов квартиры. Продолжается разбор завалов», — заявили в ведомстве. Взрыв произошел ночью 26 июня. В результате эвакуировали 29 человек, в том числе восьмерых детей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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