25 июня 2025

В жилом доме Ивделя взорвался газ: онлайн-трансляция

В жилом доме Ивделя взорвался газ
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате взрыва погибло двое человек
В результате взрыва погибло двое человек Фото:

В многоквартирном доме Ивделя (Свердловская область) взорвался газовый баллон. По предварительной информации, погибло двое человек. Подробности о взрыве — в материале URA.RU.

08:16 Предварительно пострадали семь человек. Они доставлены в городскую больницу.

08:17 После взрыва квартира загорелась. Сейчас на месте ведутся работы по ликвидации огня. задействованы 27 человек и 10 единиц техники

08:18 Из дома эвакуированы 29 человек, в том числе 8 детей. Для них развернут пункт временного размещения в гостинице «Ивдель»

08:19 В соседних квартирах в результате взрыва оказались выбиты окна

08:22 По предварительной информации от местных СМИ, погибшими оказались мужчина и женщина, проживавшие в квартире

08:34 По предварительной информации из СМИ, дом не был подключен к газу.

08:38 В 03:33 пожар был локализован. В 03:40 открытое горение на пожаре ликвидировано, заявили в ГУ МЧС Росси по Свердловской области. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

08:49 Согласно информации от спасателей, эвакуировалось 19 человек, среди которых семь детей

08:51 СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

08:55 За медицинской помощью обратились семь человек. Трое отказались от госпитализации. Четверо находятся в больнице в средней степени тяжести

08:59 Спасатели достали тела хозяев квартиры, в которой рванул газовый баллон. Из-за пожара они сильно обгорели

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В многоквартирном доме Ивделя (Свердловская область) взорвался газовый баллон. По предварительной информации, погибло двое человек. Подробности о взрыве — в материале URA.RU. 08:16 Предварительно пострадали семь человек. Они доставлены в городскую больницу. 08:17 После взрыва квартира загорелась. Сейчас на месте ведутся работы по ликвидации огня. задействованы 27 человек и 10 единиц техники 08:18 Из дома эвакуированы 29 человек, в том числе 8 детей. Для них развернут пункт временного размещения в гостинице «Ивдель» 08:19 В соседних квартирах в результате взрыва оказались выбиты окна 08:22 По предварительной информации от местных СМИ, погибшими оказались мужчина и женщина, проживавшие в квартире 08:34 По предварительной информации из СМИ, дом не был подключен к газу. 08:38 В 03:33 пожар был локализован. В 03:40 открытое горение на пожаре ликвидировано, заявили в ГУ МЧС Росси по Свердловской области. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. 08:49 Согласно информации от спасателей, эвакуировалось 19 человек, среди которых семь детей 08:51 СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 08:55 За медицинской помощью обратились семь человек. Трое отказались от госпитализации. Четверо находятся в больнице в средней степени тяжести 08:59 Спасатели достали тела хозяев квартиры, в которой рванул газовый баллон. Из-за пожара они сильно обгорели
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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