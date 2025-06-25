В жилом доме Ивделя взорвался газ: онлайн-трансляция

В многоквартирном доме Ивделя (Свердловская область) взорвался газовый баллон. По предварительной информации, погибло двое человек. Подробности о взрыве — в материале URA.RU.
08:16 Предварительно пострадали семь человек. Они доставлены в городскую больницу.
08:17 После взрыва квартира загорелась. Сейчас на месте ведутся работы по ликвидации огня. задействованы 27 человек и 10 единиц техники
08:18 Из дома эвакуированы 29 человек, в том числе 8 детей. Для них развернут пункт временного размещения в гостинице «Ивдель»
08:19 В соседних квартирах в результате взрыва оказались выбиты окна
08:22 По предварительной информации от местных СМИ, погибшими оказались мужчина и женщина, проживавшие в квартире
08:34 По предварительной информации из СМИ, дом не был подключен к газу.
08:38 В 03:33 пожар был локализован. В 03:40 открытое горение на пожаре ликвидировано, заявили в ГУ МЧС Росси по Свердловской области. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
08:49 Согласно информации от спасателей, эвакуировалось 19 человек, среди которых семь детей
08:51 СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
08:55 За медицинской помощью обратились семь человек. Трое отказались от госпитализации. Четверо находятся в больнице в средней степени тяжести
08:59 Спасатели достали тела хозяев квартиры, в которой рванул газовый баллон. Из-за пожара они сильно обгорели
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