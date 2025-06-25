25 июня 2025

Спасатели достали 10 человек из дома в Ивделе, где произошел взрыв. Видео

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Огнеборцы спасли 10 человек из дома
Огнеборцы спасли 10 человек из дома Фото:
новость из сюжета
В Ивделе произошел взрыв газа

В результате взрыва газа в Ивделе площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте работают 13 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 16 человек. Огнеборцы спасли 10 человек. Пострадали 5 человек», — заявили в ведомстве.

Взрыв произошел ночью 26 июня. В результате эвакуировали 29 человек, в том числе восьмерых детей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

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В результате взрыва газа в Ивделе площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте работают 13 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 16 человек. Огнеборцы спасли 10 человек. Пострадали 5 человек», — заявили в ведомстве. Взрыв произошел ночью 26 июня. В результате эвакуировали 29 человек, в том числе восьмерых детей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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