В результате взрыва газа в Ивделе площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте работают 13 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 16 человек. Огнеборцы спасли 10 человек. Пострадали 5 человек», — заявили в ведомстве.
Взрыв произошел ночью 26 июня. В результате эвакуировали 29 человек, в том числе восьмерых детей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
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