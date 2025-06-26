«Попала в свой капкан»: продюсер оценил публичный конфуз Веры Брежневой в Кишеневе

Продюсер Рудченко: Брежневой не стоило начинать петь вживую
© Служба новостей «URA.RU»
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Вера зря решила петь живьем
Вера зря решила петь живьем Фото:

Певице Вере Брежневой не стоило начинать петь живьем на концерте в Кишеневе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Павел Рудченко, оценивая выступление оскандалившейся артистки. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сначала пела под фонограмму, которую зритель «раскусил» после того, как певица споткнулась и чуть не упала со сцены. А потом песню «Лепестками слез» артистка исполняла уже вживую. 

«О таких певицах говорят — поющие трусы. Это эпоха 90-х и нулевых. Вера как раз к таким относится и подтверждает свой статус. Ждать от нее каких-то музыкальных талантов или тембральных особенностей не стоит. Это артист из коллектива, участниц которого собирали не из-за таланта, а визуальной картинки. Петь они не умеют. Конечно, она оконфузилась, зачем вообще начала петь, когда не умеет? Попала в свой же капкан», — говорит эксперт.

Скандальности выступлению придал и тот факт, что Брежнева пела на русском. А ведь три года назад она вместе с тогдашним мужем Константином Меладзе громко хлопнула дверью и уехала из России. Одно время Вера пыталась что-то делать на мове, но это не зашло зрителям.

«Брежнева и подобные ей артисты, которые уехали из нашей страны, сделали себе имя на русскоязычных песнях для русскоязычной публики. Именно эти песни и нужны людям, которые их заказывают и платят за выступления. Все их новые песни на других языках никого особо не трогают. Они здесь были звездами первой величины, этот материал был хитовым и сделал из них звезд. Они теперь только с ним и ассоциируются», — резюмировал продюсер.

Брежнева сейчас творчески «ищет себя». Ранее она начала выступать под псевдонимом VERA, но в соцсетях подписчики по большей части не оценили этого перехода, как и выпущенных песен на украинском языке.

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Певице Вере Брежневой не стоило начинать петь живьем на концерте в Кишеневе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Павел Рудченко, оценивая выступление оскандалившейся артистки. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сначала пела под фонограмму, которую зритель «раскусил» после того, как певица споткнулась и чуть не упала со сцены. А потом песню «Лепестками слез» артистка исполняла уже вживую. Скандальности выступлению придал и тот факт, что Брежнева пела на русском. А ведь три года назад она вместе с тогдашним мужем Константином Меладзе громко хлопнула дверью и уехала из России. Одно время Вера пыталась что-то делать на мове, но это не зашло зрителям. «Брежнева и подобные ей артисты, которые уехали из нашей страны, сделали себе имя на русскоязычных песнях для русскоязычной публики. Именно эти песни и нужны людям, которые их заказывают и платят за выступления. Все их новые песни на других языках никого особо не трогают. Они здесь были звездами первой величины, этот материал был хитовым и сделал из них звезд. Они теперь только с ним и ассоциируются», — резюмировал продюсер. Брежнева сейчас творчески «ищет себя». Ранее она начала выступать под псевдонимом VERA, но в соцсетях подписчики по большей части не оценили этого перехода, как и выпущенных песен на украинском языке.
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